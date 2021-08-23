Российский посол в Кабуле: "Ребята, расслабьтесь, пойдемте в нашу посольскую сауну"

"Что будет происходить в Афганистане под властью талибов*? Посол России в Кабуле с оптимизмом смотрит на новых правителей - и может представить себе, что скоро в страну поедут туристы", - пишет немецкое издание Der Spiegel. Журналист издания Тимофей Нешитов побеседовал с Дмитрием Жирновым.

"Дни, прошедшие после смены власти, были самыми спокойными из всех, что я пережил в Кабуле, - поделился дипломат. - Раньше каждую ночь были слышны выстрелы и взрывы. Сейчас все спокойно, только в самом начале были грабежи, но талибы* быстро положили конец подобным преступлениям. Они раздали населению записки с номерами телефонов горячей линии, куда можно позвонить, если вас беспокоят".

Комментируя сообщения о том, что талибы* убили родственника журналиста Deutsche Welle, гражданин Германии получил огнестрельное ранение по дороге в аэропорт Кабула, а в провинции Газни талибы* замучили до смерти несколько мужчин-хазарейцев, Жирнов указал: "Нужно очень тщательно проверять эти сообщения. В Афганистане слухи быстро становятся новостями. Насколько я знаю, есть банды, особенно за пределами Кабула, которые выдают себя за талибов* - так они быстрее получают добычу, и люди не сопротивляются. Если позвонить на горячую линию "Талибана"*, придут настоящие талибы* и помогут".

"Мы поддерживаем телефонную связь со многими людьми, - рассказал посол. - Например, с хазарейцами (представителями шиитского меньшинства - Прим. Der Spiegel). Они действительно очень боялись наступления талибов*, они шииты и много страдали от талибов* в прошлом. В Кабуле мы специально спросили несколько семей в районе хазарейцев, как у них дела. Никто не жаловался. Вчера был День Ашура, важный религиозный праздник для шиитов. Каждый год в этот день они выходят на улицы - и всегда происходили теракты. Официально утверждалось, что это был "Талибан"*, но по нашей информации, это было ИГ*. В любом случае, в этом году здесь было тихо, впервые за много лет. "Талибан"* даже отправил патрули для защиты шиитского участка улицы. Они хорошо знают: если что-то случится, это будет их вина".

"Мы уже в мае предполагали, что на этот раз они не заинтересованы в господстве при помощи насилия, - отметил Жирнов. - Я постоянно говорил об этом своим западным коллегам, здесь, в посольстве, за борщом. Все они говорили, что будет кровавая бойня. А я говорил: ребята, расслабьтесь, пойдемте в нашу посольскую сауну".

"Во-первых, всем уже давно ясно, что большинство афганцев отвергают правительство Ашрафа Гани, даже многие из его ближайшего окружения. Было предсказуемо, что никто не будет всерьез защищать Гани. Во-вторых, наши источники несколько раз за последние месяцы подтверждали, что на этот раз талибы* будут стараться быть цивилизованными - видимо, они решили это между собой. То, как они взяли Кабул, показывает, что они не хотят кровопролития: сначала они послали безоружный отряд, предложили полицейским и армейским подразделениям сложить оружие", - рассказал дипломат.

По словам Жирнова, он общался с талибами* "через посредников, многое шло через Москву. Там были согласованы гарантии безопасности для нашего посольства", а именно, что "ни у кого не упадет с головы ни один волосок, даже у тех, у кого, как у меня, уже не так много волос. Кстати, эти гарантии распространялись не только на нас, они распространялись на всех дипломатов в Кабуле, включая западных. Уже в прошлый понедельник талибы* взяли на себя ответственность за безопасность нашего посольства. Сотрудники министерства внутренних дел ушли, талибы* заняли все посты, они пригнали два своих бронеавтомобиля с пулеметами".

Комментируя слова журналиста о том, что "в России "Талибан"* является запрещенной террористической организацией, а теперь террористы защищают ваше посольство", дипломат отметил: "Классификация как террористической организации основана на опыте девяностых и нулевых годов. Сейчас мы будем внимательно наблюдать за талибами*, мы не делаем поспешных выводов. Опыт первых пяти дней положительный, но он должен закрепиться".

"Поймите, в Кабуле пока нет политического руководства, есть своего рода комендатура. Я встречался с человеком, который принимал капитуляцию подразделений афганской армии 15 августа, он, скажем так, ответственный "Талибана"* за Кабул", - рассказал посол, не назвав имени этого человека и отметив лишь, что "у него есть борода и он среднего возраста".

По информации Жирнова, среди тех, кто сейчас находится в аэропорту Кабула, нет граждан России. "Наши граждане ждут возобновления коммерческих рейсов, - сказал он. - По моей информации, обычные авиакомпании возобновят полеты сюда через неделю. Кто знает, может быть, талибы* захотят, чтобы в Афганистан приезжали туристы. Природа здесь потрясающая, воздух, горы, солнце - Афганистан напоминает мне Крым, только моря не хватает. С одной стороны, люди здесь ожесточены войной, с другой стороны, они добросердечны, иногда почти по-детски наивны, возможно, так они компенсируют вечную войну. Теперь талибы* говорят: война окончена".

Как рассказал дипломат, он дважды обстоятельно общался с президентом Гани. "Он очень образованный, умудренный опытом человек, работал во Всемирном банке. Единственное, что мне не понравилось: он не хотел говорить о мирном процессе. Я говорил ему: "Господин президент, мы оба хотим более тесных экономических отношений, но как я могу привлечь сюда наших инвесторов в условиях гражданской войны? Он всегда менял тему разговора", - поделился собеседник издания.

"Он предпочитал говорить о торговле орехами. Талибы* заявили, что мир наступит только в том случае, если Гани уйдет. Так это и произошло. Надеюсь, мир сохранится", - сказал Жирнов.

*организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации