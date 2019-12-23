Счастлив тот, кто знаком с экс-канцлером

"С помощью нефти, газа и наемников Россия борется за влияние от Венесуэлы до Ливии. Помогают ей в этом Герхард Шредер и бывший агент "Штази", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Российский газопровод "Северный поток-2" - то благо, то проклятье, в зависимости от того, кто о нем говорит", - отмечает журналист Конрад Шуллер. Америка оценивает его отрицательно - в этом мнении сошлись даже враждебные друг другу лагеря демократов и республиканцев. Два враждебных лагеря объединились и в Германии. "С одной стороны лоббисты индустрии, с другой - некоторые бывшие функционеры ГДР и социал-демократы старшего поколения. Одни поддерживают "Северный поток-2", потому что надеются получить от него деньги. Другие испытывают симпатию к России и говорят, что на Украине Путин лишь защищался от размашистых шагов НАТО на восток".

Главы промышленных компаний, социал-демократы, функционеры ГДР: параллельные линии, как известно, не пересекаются. Однако в вопросе о газопроводе через Балтийское море все же есть точки пересечения, и зовутся они Герхард Шредер и Маттиас Варниг, пишет издание. "В прошлом оба были далеки друг от друга. Первый был канцлером и правил федеративной республикой, второй был штатным офицером "Штази" и, будучи агентом ГДР, боролся с ней на западе".

"Сегодня же канцлер и агент "Штази" тесно связаны друг с другом. Во-первых, потому что оба сегодня стали промышленными боссами: Шредер является председателем совета директоров Nord Stream 2, Варниг - исполнительным директором. Во-вторых, их связывает дружба с третьим человеком: Владимиром Путиным", - говорится в статье.

"Шредер близок к Путину со времен своего пребывания у власти. Когда появились планы построить газопровод через Балтийское море, Германия в последние дни пребывания его в должности канцлера одобрила важные для проекта поручительства по кредитам. Несколько недель спустя, то есть в конце 2005 года, Россия объявила, что бывший канцлер станет председателем наблюдательного совета компании-оператора проекта".

"Истоки дружбы Варнига с Путиным менее ясны, - продолжает издание. - В заключительной фазе существования ГДР российский президент, будучи офицером разведки, служил в Дрездене. Тогда КГБ вербовал сотрудников "Штази", чтобы после падения государства Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) продолжить управлять ими самостоятельно. Журналист Йенс Хефсгаард обнаружил фотографии тех времен. На одной из них можно увидеть двух мужчин, очень похожих на офицера КГБ Путина и капитана "Штази" Варнига".

"Варниг, однако, не подтверждает, что был знаком с Путиным уже тогда. Он говорит, их дружба началась лишь в 1991 году, когда сегодняшний президент работал в мэрии Санкт-Петербурга, а он сам хотел открыть там филиал банка Dresdner Bank. С тех пор они, по его словам, дружат. С Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Варниг разговаривать не захотел (как, впрочем, и Шредер), однако в интервью изданию Wirtschaftswoche он сказал однажды, что регулярно встречается с Путиным за бокалом вина и общается с ним на "абсолютно обычные, личные темы", о детях и внуках - то есть о вещах, "о которых разговаривают друзья".

Во встречах трех друзей за бокалом вина иногда участвовали и другие, в частности, сегодняшний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также Эрвин Зеллеринг, принявший участие в праздновании Шредером своего 70-летия в Санкт-Петербурге и занимавший на тот момент должность премьер-министра Мекленбурга-Передней Померании, земли, являющейся точкой приема газопровода через Балтийское море, указывает издание.

"Шредер критикует антироссийские санкции и однажды назвал незаконно аннексированный украинский полуостров Крым "давней российской территорией". Это более не язык лоббиста компании, это язык имперской программы, носящей имя Путина, в которой российские полезные ископаемые, ее газ и нефть являются то средствами обмена, то оружием. Насколько тесно пара Шредера/Варнига вплетена в великодержавную политику Путина, можно увидеть, взглянув на ее позиции на его шахматной доске. Оба являются не только руководителями "Северного потока-2". Они также занимают руководящие должности в еще одном российском государственном предприятии: в нефтяном гиганте "Роснефть", одном из центральных пунктов московского аппарата власти".

"Работодатель Шредера "Роснефть" не просто продает нефть. Компания занимается мировой политикой. Так, "Роснефть" годами поддерживала жизнь левоавторитарного режима в Венесуэле с помощью миллиардных кредитов. Венесуэла отплатила тем, что стала одной из немногих стран мира, признавших государствами грузинские территории Абхазию и Южную Осетию. Сечин сам позаботился об этом, посетив Каракас".

"Когда из-за масштабных гражданских протестов пророссийский президент Мадуро оказался на краю пропасти, Россия снова пришла на помощь и разместила в Венесуэле бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Сначала "Роснефть", затем армия: два применяемых в комбинации оружия".

"Этот образец используется постоянно - например, в курдских районах Сирии и Ирака. "Роснефть" активна здесь одновременно с российской армией и "Группой Вагнера" (...)", - пишет издание.

"В последнее время появляются первые признаки того, что следующей зоной действия этой политики нефти и крови может стать Ливия. Здесь Россия поддерживает лидера вооруженных формирований Халифу Хафтара, человека, который в молодости был слушателем советской военной академии, а сегодня контролирует важные нефтяные месторождения. Западные эксперты предполагают, что недавние военные успехи этого полевого командира связаны прежде всего с тем, что и здесь задействованы российские спецподразделения".

"Одновременно и концерн Шредера начал осваивать рынок Ливии. Два года назад компания заключила договор с ливийской "Национальной нефтяной корпорацией", - подчеркивает издание.

"Так или иначе появление России в Ливии - тревожный сигнал. Андраш Рац из Немецкого общества внешней политики указывает, что Ливия наряду с Сирией является главными воротами для потоков беженцев в Европу", поэтому активность России там представляет собой "масштабный стратегический риск для Германии и Европы".

"Возможно, для того, кто некогда был немецким канцлером, наступает последняя возможность переосмыслить давние дружественные связи", - заключает Frankfurter Allgemeine Zeitung.