Немецкий эксперт по энергетике выступает за введение климатических пошлин в отношении США

"Американские санкции в отношении газопровода "Северный поток-2" вызвали в Германии различную реакцию", - пишете немецкое издание Handelsblatt.

"Руководительница отдела по энергетике, транспорту и окружающей среде Немецкого института экономических исследований (DIW) Клаудия Кемферт резко раскритиковала американские санкции в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" и потребовала сделать из них выводы", - передает журналист Дитмар Нойерер.

"Хотя критика США в отношении газопровода справедлива, санкции абсолютно неприемлемы, и Европа должна оказать им сопротивление, - заявила Кемферт в разговоре с Handelsblatt. - Европе следует рассмотреть возможность введения климатических пошлин в отношении США, чтобы в Германию и Европу было невозможно экспортировать газ из США, добываемый методом фрекинга и наносящий ущерб окружающей среде".

Президент США ввел санкции против газопровода "Северный поток-2" в пятницу, напоминает издание. Швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб по дну Балтийского моря, приостановила работы. Консорциум Nord Stream 2 заявил, что совместно с партнерскими компаниями работает над завершением проекта в кратчайшие сроки, подчеркнув, что газопровод является важной частью европейской безопасности в сфере энергоснабжения.

"Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил действия США. "Подобные санкции являются серьезным вмешательством во внутренние дела Германии и Европы и их суверенитет", - передает издание.

"Депутат ХДС Йоахим Пфайффер, занимающийся экономическими вопросами, заявил о "враждебном акте США по отношению к их союзникам и всей Европе", политик из партии "зеленых" Омид Нурипур, специализирующийся на внешней политике, назвал действия США "заносчивыми", - говорится в статье.

"Российский министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что Россия, несмотря на американские санкции, намерена реализовать проект газопровода. (...) Американский посол в Германии Ричард Гренелл подчеркнул в свою очередь, что о своих опасениях касательно проекта сообщили 15 европейских стран, Еврокомиссия, а также Европарламент. Поэтому санкции, по его словам, являются проевропейским решением".

"Кемферт, наоборот, видит в санкциях "агрессивный инструмент энергетической войны". По ее мнению, газ сегодня используется в качестве "политического оружия" не только Россией, но и США".

"То, что правительство ФРГ поддержало "Северный поток-2", было, по мнению Кемферт, ошибкой. "Строительство такого дорогого газопровода наносит ущерб окружающей среде, не является необходимым с точки зрения энергетической политики и не является рентабельным с экономической точки зрения", - заявила Кемферт".

"Экономист DIW предполагает, что за санкционной политикой США скрывается расчет, заключающийся в желании американцев продавать Европе и США свой собственный сжиженный газ по максимально высокой цене".

Лучшим ответом на "энергетические войны" будет, по мнению Кемферт, новая энергетическая политика, делающая ставку на энергосбережение, а также на возобновляемые источники энергии, передает Handelsblatt.