Уметь опаздывать, чтобы быть на шаг впереди

"А что если патологические опаздывающие и есть истинные мятежники современности? Противостоять предписанию все делать быстрее, требуя права следовать собственному ритму, нажимая на паузу - это целое искусство", - пишет журналистка Le Figaro Мари Юре.

"(...) Извините, я опаздываю": сколько раз в день, застряв в метро, мы проделывали этот трюк торопящихся людей? Для сверхзанятых людей, чей график ежедневно перегружен, время является исчезающим ресурсом. Опоздание, за которым следует беспокойство. Какой рефлекс у нас возникает, чтобы остановить эту сумасшедшую гонку? Все предвидеть. В магазинах выкладывают рождественские гирлянды, едва расцветают хризантемы Дня всех святых; бикини пестреют уже на Пасху, скоро это будут делать за год заранее! На работе все нужно было сделать вчера, мы на грани эмоционального выгорания. Ободряющие слова можно обнаружить в книге "Похвала опозданию" психоаналитика и философа Элен Лёйе, которая выйдет 2 января в издательстве Albin Michel. "Мы живем в условиях великого голода времени, который делает нас больными", - резюмирует она. Идя против течения, диктуемого гуру пунктуальности ("Никогда не опаздывай", "Как не опоздать"...), преподавательница Сорбонны говорит, что в нашем обществе экстремальной поспешности опоздание может нас спасти", - говорится в статье.

"Чтобы раскрыться, нужно снизить скорость. Опоздание - единственная форма замедления, доступная каждому, - подчеркивает Элен Лёйе. (...) - Пора поговорить о праве на лень, том самом праве на задержку, которое мы должны принять сегодня. Это новый акт восстания".

"Навязывание своего расписания всегда было прерогативой див. Могущественный политик, генеральный директор, личность, которая позволяет вам внедриться в дворцовую свиту", - говорится в статье. (...) "Любой баланс сил стал отношением времени, - продолжает Элен Лёйе. - Требование невыполнимого срока влечет за собой невыносимое умственное бремя для работника. Единственный суверенитет - это теперь задержка, которая увенчивает нашу голову короной. Мы наслаждаемся мимолетным чувством свободы, контролируем свою жизнь там, где все на нас давит".

"(...) Есть одиозные формы опоздания. Неисправимые извращенцы, которые заставляют вас ждать целое утро, чтобы стать желанными. Этим людям на нас наплевать, и их лучше избегать", - предупреждает Элен Лёйе.

"Философ считает опоздания не обобщенным поведением, а интермедиями, подрывающими постоянную спешку", - пишет издание. "Что такого скажут на собрании, если я пропущу начало? Мы боимся опоздания как неудачи. Мы не должны видеть в этом какую-то трагедию. Нужно согласиться на то, чтобы не все держать все под контролем и даже не испытывать от этого недовольства. Возможность опаздывать время от времени не имеет ничего общего с систематической задержкой. Это позволяет нам вносить ясность, расставлять приоритеты", - утверждает Лёйе.

"(...) Доказано: задержка имеет свои достоинства. Научное исследование, проведенное университетом Сан-Диего, показывает, что опоздавший, убежденный в том, что он сможет выполнить как можно больше задач в кратчайшие сроки, оказывается более креативным. Автор книги "Похвала за задержку в бизнесе" (издательство Éditions Eyrolles) Доминик Тюрк, известный специалист, изучающий перспективы развития общества и консультант транснациональных корпораций, советует не идти слишком быстро. Боссам он говорит: "Иногда лучше следовать за кем-то, пусть другие набивают шишки. Давайте не будем торопиться с искусственным интеллектом, последствия которого мы еще не освоили". Сотрудникам: "Раз вы можете купить билет на поезд за несколько кликов, вы думаете, что можете все делать быстрее. Потратьте три минуты, чтобы посмотреть в окно, тайм-ауты придадут смысл вашей деятельности".