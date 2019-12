Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 24 декабря 2019 г. 23 декабря 2019 г. Майкл Швирц | The New York Times Как отравление в Болгарии выявило русских убийц в Европе "В течение многих лет в Европе работали члены секретной группы, Подразделения 29155, а представители западных структур безопасности и представления не имели об их деятельности. Но атака на торговца оружием в Софии внесла вклад в то, что их разоблачили", - пишет The New York Times. "Российский убийца использовал псевдоним Сергей Федотов и незаметно проскользнул в Болгарию, поселившись в отеле в Софии возле офиса местного производителя оружия, который продавал боеприпасы Украине. Он возглавлял команду из трех человек. Не прошло и нескольких дней, как один из них пробрался в запертый гараж, смазал ядом ручку автомобиля этого производителя оружия, а затем ушел незамеченным, оставив лишь размытые кадры на камере видеонаблюдения. Вскоре производитель оружия Емельян Гебрев встречался с деловыми партнерами в ресторане на крыше здания, как вдруг у него начались галлюцинации и рвота. В результате отравления Гебрев, которому сейчас 65 лет, был госпитализирован на месяц. Был отравлен и его сын, а также другой топ-менеджер его компании. Когда Гебрева выписали, убийцы снова отравили его и его сына в их летнем доме на Черном море. Все они выжили, но бизнес Гебрева еще полностью не восстановился", - пишет автор публикации Майкл Швирц. "Попытки покушения в 2015 году были примечательны не только своей наглостью и упорством, но и тем, что сотрудники органов безопасности и разведки на Западе изначально этого не видели. Болгарская прокуратура, изучив это дело, не обнаружила никаких доказательств и закрыла его. Теперь же чиновники западных служб безопасности и разведки говорят, что отравления в Болгарии стали критически важной подсказкой, которая помогла разоблачить кампанию Кремля и его широкой сети агентов разведки, направленную на уничтожение врагов России за рубежом и дестабилизацию Запада", - отмечает газета. "С Болгарией был момент просветления , - сказал один чиновник европейской сферы безопасности, который говорил на условиях анонимности при обсуждении секретных вопросов разведки. - Мы посмотрели на это и подумали: черт побери, все выстроилось". "В октябре The New York Times сообщила, что специализированная группа агентов российской разведки - Подразделение 29155 - в течение многих лет была уполномочена проводить убийства и кампании политического подрыва в Европе. (...) Западным спецслужбам теперь известно имя командующего подразделением генерал-майора Андрея Аверьянова и местонахождение штаб-квартиры подразделения в Москве. Из интервью с чиновниками в Европе и США теперь также ясно, что покушения на Гебрева послужили своего рода Розеттским камнем, который помог западным разведывательным агентствам обнаружить Подразделение 29155 - и расшифровать вид угрозы, которую оно представляет", подчеркивается в публикации. "Со времени появления первой статьи в The New York Times появилось больше информации, в том числе о настоящих именах некоторых членов подразделения и другой возможной деятельности в Испании и Франции. (...) Сотрудники служб безопасности и разведки все еще работают над тем, чтобы понять, как и почему подразделение получает определенные цели. Даже сейчас следователи не определили точный мотив в деле Гебрева. Скорее всего, по словам представителей разведки, Гебрев стал целью из-за того, что его бизнес раздражал Кремль: из-за его поставок оружия на Украину, вторжения его компании на рынки, на которых долгое время доминировала Россия, и его попыток приобрести оружейный завод, который хотел приобрести российский олигарх", - предполагает издание. "(...) В месяца, пока Гебрев находился в больнице, болгарские власти почти не добились никакого прогресса по этому делу. В бывшей советской стране-спутнике с долгой историей заказных убийств болгарские СМИ почти не обратили на это внимания. Генпрокурор предположил, что Гебреву стало плохо от испорченной рукколы. В конце концов, однако, чиновники пришли к выводу, что все трое - Гебрев, его сын Христо и директор производства его компании - были отравлены". "В конце мая Гебрев выписался из больницы и присоединился к своему сыну в семейном загородном доме на Черном море. Там двое мужчин были отравлены снова. На этот раз симптомы были менее выраженными, они поехали обратно в Софию и пролежали в больнице еще около двух недель", - сообщается в статье. "Несмотря на два отравления, болгарские прокуроры не смогли раскопать какие-либо зацепки или доказательства. Болгарские спецслужбы не сообщали об обнаружении в стране группы российских убийц и, возможно, никогда не осознавали, что они были там". "Всякий раз, когда это связано с чем-то из России, болгарская разведка крайне бессильна, - считает Росен Плевнелиев, который был президентом Болгарии во время отравления. - Болгарская разведка не готова противостоять российской разведке и гибридной войне". "(...) К следующему лету болгарские власти прекратили дело. Очевидно, они не имели представления, что Подразделение 29155 вообще существует. Так же, как разведка и чиновники сферы безопасности в других частях Европы", - говорится в статье. Тем временем "сотрудники Подразделения 29155 были очень заняты, согласно некоторым данным о передвижениях, изученным The New York Times. С 2016 по 2018 год агенты совершили, по крайней мере, два десятка поездок из Москвы в разные страны Европы", - отмечается в публикации. "Их деятельность в Болгарии, скорее всего, так никогда и не была бы выявлена. Если бы не еще одно отравление", - пишет The New York Times, имея в виду покушение на Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери с применением нервного агента (...). "Британская прокуратура связала нападение с убийцами, работавшими на российское агентство военной разведки, широко известное как ГРУ. Сотрудничая с европейскими союзниками, британские власти проанализировали данные о передвижениях известных российских агентов. Среди них особо выделялся один - человек, использовавший российский паспорт на имя Сергея Федотова", - пишет газета. "В течение пяти лет он много путешествовал по Европе, посещая Сербию, Испанию и Швейцарию. Он был в Лондоне за несколько дней до отравления Скрипаля, уехав вскоре после этого нападения, и британские власти теперь опознали его как командира группы, отравившей Скрипаля. Кроме того, оказалось, что он был в Болгарии в 2015 году, совершив три поездки в феврале; в апреле, когда Гебрева отравили в первый раз; и снова в конце мая, что совпало со вторым отравлением", - сообщает издание, напоминая, что, по данным британского новостного издания Bellingcat, настоящее имя человека, использовавшего псевдоним Федотов, было Денис Сергеев, высокопоставленный сотрудник ГРУ, офицер и ветеран войн России на Северном Кавказе. "Известие о том, что он был связан с отравлениями в Англии и Болгарии, имело решающее значение для того, чтобы помочь западным чиновникам прийти к выводу, что это были не разовые российские атаки, а скорее часть скоординированной кампании, проводимой Подразделением 29155, - отмечается в статье. - В последние недели в Испании появилась информация о еще одной операции с участием человека, известного как Федотов. Высший уголовный суд расследует, могли ли Федотов и другие российские агенты быть причастны к протестам, которые дестабилизировали Каталонию в октябре 2017 года. Данные о передвижениях показывают, что он прибыл в Барселону за несколько дней до проведения в регионе в том же месяце референдума о независимости". "Во время визитов в Болгарию двумя годами ранее к Федотову присоединились другие офицеры. По словам двух представителей европейской безопасности, которые попросили сохранить их анонимность при обсуждении чувствительных вопросов разведки, во время отравления в апреле 2015 года это были двое мужчин под псевдонимами Георгий Горшков и Сергей Павлов. Человек, использовавший имя Павлова, также посетил Лондон за год до отравления Скрипаля, возможно, для подготовки к нападению", - передает газета. "Вооруженный новыми доказательствами, предоставленными британцами, болгарский генеральный прокурор Сотир Цацаров возобновил дело в октябре 2018 года. Почти сразу же следователи обнаружили новые улики. Перед первоначальным отравлением Федотов и два других сотрудника из Подразделения 29155 зарегистрировались в отеле Hill, в том же комплексе, где у Гебрева был офис. По словам прокуроров, они настаивали на номерах с видом на вход в подземный гараж, где руководители Emco держали свои машины. В гараже прокуроры обнаружили зернистое видео с камеры наблюдения, на котором было видно, как хорошо одетый человек приближается к серой машине Nissan Гебрева, а также к автомобилям, принадлежавшим сыну Гебрева и директору производства. Человек мажет что-то на ручки всех трех автомобилей. Представители западной разведки предположили, что это вещество было ядом". "О видеозаписи The New York Times рассказали два сотрудника сферы безопасности, знакомыми с ее содержанием, но которые не просматривали его сами, - поясняет издание. - Они попросили сохранить их анонимность при обсуждении продолжающегося расследования. В этом месяце управление генерального прокурора Цацарова подтвердило факт существования видео, но заявило, что его плохое качество не позволяет следователям установить, кто был тем хорошо одетым человеком. Цацаров, срок полномочий которого закончился в среду, отправил видео на анализ в Федеральное бюро расследований". "Информация о передвижениях, с которой ознакомилась The New York Times, показывает, что все трое убийц из Подразделения 29155 покинули Болгарию 28 апреля, когда Гебрев лежал в больнице (...)". "(...) Нет никаких сомнений в том, что профессия Гебрева - производство и продажа боеприпасов и легких вооружений - ставит его в опасное положение, особенно в Болгарии. В последние годы Кремль проявлял все большую тревогу на фоне того, как менее крупные страны замахиваются на доминирование России в военной промышленности, - сообщается в статье. - (...) В настоящее время Болгария продает вооружений на сумму более 1,2 млрд евро, или около 1,3 млрд долларов в год, что является относительно скромным показателем для этого сектора, но эта сумма не осталась незамеченной ДЛЯ Москвы. По мнению Тихомира Безлова, аналитика в сфере безопасности, именно это сделало Гебрева мишенью". "Это действительно большая проблема для России, - отметил Безлов из Центра изучения демократии в Софии. - Мы не производим самолеты и танки, но в области легких вооружений это серьезная конкуренция". (...) "В то время как Россия экспортирует боеприпасов на миллиарды евро, мы экспортируем на миллионы или сотни миллионов, - говорит Гебрев. - Но, тем не менее, мы выигрываем тендеры, а они мечтают и думают, что рынки принадлежат им". "Emco, компания Гебрева, осуществляла поставки вооружений Украине, врагу России. В начале войны Украины с поддерживаемыми Россией сепаратистами в 2014 году Emco подписала контракт с украинским правительством на поставку артиллерийских боеприпасов, говорит Сергей Бондарчук, бывший руководитель одной из контролируемых государством украинских компаний по производству вооружений. После российских протестов болгарское правительство отменило контракт в 2015 году, сообщил Бондарчук. В своем заявлении для The New York Times в среду Emco не упомянула о российском давлении, но заявила, что в одностороннем порядке приостановила продажи Украине в ноябре 2014 года. Гебрев назвал свои контракты на Украине "мелочью". Гебрев также был вовлечен и в другой проект, который мог вызвать недовольство Москвы. Незадолго до отравления Гебрев пытался купить Dunarit, крупный завод по производству оружия в Болгарии, который очень хотел приобрести поддерживаемый Кремлем олигарх. Секретная докладная, написанная примерно в это время (и после того обнародованная болгарской прокуратурой) подробно излагала российский план передачи Dunarit олигарху Константину Малофееву", - говорится в статье. "(...) Сейчас Гебрев восстановился физически, но его бизнес все еще страдает. В августе 2017 года Министерство экономики Болгарии временно отозвало его лицензию на экспорт. (...) В отличие от многих состоятельных бизнесменов в Болгарии, Гебрев не имеет телохранителя и предпочитает водить машину сам. Но он по-прежнему на нервах. Прошлой осенью камера наблюдения на его доме сделала инфракрасные снимки призрачной фигуры в маске, снующей снаружи. "Я был бы самым счастливым человеком на земле, если бы это было не отравление, а я бы почувствовал себя плохо потому, что наелся испорченной рукколы, - сказал он позднее. - Я не считаю себя настолько важным, чтобы кто-то пытался меня убить". В написании статьи приняла участие Боряна Джамбазова. Источник: The New York Times



