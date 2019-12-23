Планы по интеграции с Россией вызывают протесты в Белоруссии

"Под давлением Кремля правительство в Минске вынуждено заключать новые договоренности с Москвой. Это вызывает сопротивление в обществе, находящемся обычно под сильным политическим контролем", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

На выходных в Белоруссии прошел крупнейший за несколько лет митинг. В ночь на субботу около 2 тыс. граждан протестовали против интеграции с Россией, сообщает журналист Пауль Флюкигер.

"Протесты продолжились и после выходных, но переместились в соцсети. Протесты стали ответом на подписание в пятницу в Санкт-Петербурге новых договоров об интеграции. (...) Начало союзному государству [России и Белоруссии] должны положить конституция и валютный союз. Позднее к ним должны добавиться совместное правительство, союзный парламент и президент нового государственного образования. Об этих планах глава российского правительства Дмитрий Медведев напоминал в декабре 2018 года во время своего визита в Брест. Тогда он поставил Лукашенко ультиматум: без создания союза к концу 2019 года Белоруссия больше не получит экономической помощи от России".

"С тех пор Лукашенко подчеркивает независимость своей страны еще более решительно, чем после аннексии Россией украинского полуострова Крым весной 2014 года. (...) Тем не менее в своем балансировании между Брюсселем, Пекином и Москвой автократ то и дело подчеркивает свою особую дружбу с Москвой", - отмечает издание.

"Лукашенко понял, что при таком союзе Белоруссия станет пятым колесом в телеге", - считает политолог Валерий Карбалевич. "Поэтому в жестких переговорах с Кремлем его правительство добилось того, чтобы в 2019 году были подписаны только договоры, касающиеся экономики. В целом речь идет о 31 так называемой "дорожной карте" по интеграции, от сельскохозяйственной политики до согласования налогового законодательства. Минск связывает с интеграционными картами надежду на то, что таким образом он сможет снова гарантировать для себя экономическую помощь со стороны России. Кремль годами предоставлял Белоруссии кредиты и поставлял ей сырую нефть по цене намного ниже международной. Государственные предприятия перерабатывали ее и с прибылью экспортировали в ЕС и на Украину. Прибыль позволяла Лукашенко добиваться спокойствия внутри страны благодаря великодушным социальным льготам и держать на своей стороне граждан", - поясняет издание.

"По словам российского министра экономики Максима Орешкина, Путин и Лукашенко подписали 28 из 31 договоров об интеграции. Их содержание не было опубликовано, что еще больше подогревает страхи белорусской оппозиции", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.