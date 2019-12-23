Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
24 декабря 2019 г.
23 декабря 2019 г.

Корреспондент | Der Spiegel

У следователей появились новые свидетельства того, что к убийству в Берлине причастны российские спецслужбы

"Новые подробности расследования убийства в парке Малый Тиргартен в Берлине подкрепляют подозрение в том, что за преступлением стоят российские спецслужбы, - сообщает немецкий журнал Der Spiegel. - Как следует из отчета генерального прокурора, следователи считают, что только с поддержкой государства подозреваемый мог получить фальшивые документы. Несколько деталей из информации о россиянине указывают на его связь с разведывательными службами".

"Одним из косвенных обстоятельств являются, по данным Der Spiegel, татуировки мужчины. Изначально эксперты Управления уголовной полиции Берлина изучили вопрос о том, не являются ли они характерными для российских преступных группировок, однако пришли к отрицательному ответу. Татуировки скорее напоминают таковые бойцов российских спецподразделений", - говорится в статье.

"Генеральная прокуратура Германии также исходит из того, что убийство вряд ли могло быть совершено без местных сообщников", - передает Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2019 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               