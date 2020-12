23 декабря 2020 г. Виктория Бекимпис | The Guardian США готовятся к самому смертоносному в истории году на фоне того, как пандемия сокращает продолжительность жизни, утверждают эксперты "США находятся на пути к тому, чтобы зафиксировать самый смертоносный в истории год, в основном в связи с пандемией. Эксперты по общественному здравоохранению констатируют, что общая продолжительность жизни в 2020 году может сократиться на целых три года", - передает The Guardian. "Окончательные данные о смертности за этот год будут доступны через несколько месяцев, но предварительные цифры заставляют предположить, что в этом году в США будет более 3,2 млн смертей. Впервые ежегодная смертность превысит 3 млн человек, и 2020 год станет самым смертоносным годом за всю историю наблюдений", - пишет газета. "(...) Предполагается, что показатели 2020 года будут равноценны скачку примерно на 15%, что станет самым крупным годовым процентным скачком с 1918 года, когда десятки тысяч американских солдат погибли в Первой мировой войне и сотни тысяч американцев погибли во время пандемии гриппа 1918 года", - говорится в статье. "Между тем, ожидаемая продолжительность жизни может сократиться почти на три полных года, заявил во вторник Роберт Андерсон из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) (...)", - указывает газета. "По данным Университета Джона Хопкинса, в понедельник, когда в США было зарегистрировано 190 519 новых случаев заражения, общее количество случаев Covid-19 превысило 18 млн человек. К вечеру вторника скончалось более 320 тыс. человек, из них 1696 - в день накануне. Для сравнения, в 2019 году в Америке около 659 тыс. человек умерли от болезней сердца и около 600 тыс. - от рака. Третья ведущая причина смерти - несчастные случаи, в результате которых погибло около 173 тыс. человек". "(...) Некоторые модели предсказывают, что к весне число погибших превысит 500 тыс. человек, а в день - более 5 тыс. человек", - отмечается в статье. "Роберт Андерсон, который возглавляет отдел статистики смертности Национального центра статистики здравоохранения CDC, сообщил The Wall Street Journal, что использовал данные по август, чтобы определить, что продолжительность жизни снизилась примерно на 1,5 года. "С августа у нас было много смертей, поэтому я думаю, что сокращение на два-три года в 2020 году не исключено", - сказал он. "Андерсон пояснил, что это будет самое большое сокращение с 1943 года, когда гибель людей во время Второй мировой войны привела к снижению ожидаемой продолжительности жизни на 2,9 года. По словам Андерсона, за двадцать пять лет до этого из-за испанского гриппа ожидаемая продолжительность жизни сократилась на 11,8 года. Эта огромная цифра объясняется тем фактом, что вирус особенно опасен для детей, смерть которых привела к непропорциональному снижению продолжительности жизни", - передает газета. "Один демограф, Кеннет М. Джонсон из Университета Нью-Гэмпшира, как сообщается, заявил, что пандемия приведет к тому, что в этом году смертность превысит рождаемость в более чем 50% округов США - впервые в истории США. Такой поворот происходит после того, как в 2019 году в США был зафиксирован самый низкий общий коэффициент рождаемости", - указывает The Guardian. "У нас умирают люди, больничные палаты забиты, - говорит Джонсон. - Кто захочет заводить детей?" Источник: The Guardian