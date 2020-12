23 декабря 2020 г. Хлоя Фридман | Le Figaro Me too раньше всех: Эммануэль Макрон или отказ от "игры в соблазнение с женщинами" "(...) Они не могут обходиться друг без друга", - заявила по поводу Эммануэля и Брижит Макрон в четверг, 17 декабря, в эфире радиостанции Europe 1 журналистка Коринна Лаик, рассказывая о крепких отношениях, объединяющих президентскую пару, а также о джентльменских качествах главы государства. Автор книги "Президент-взломщик", вышедшей 25 ноября в издательстве Fayard, наблюдает за политиком с 2011 года", - пишет Le Figaro. "Гостья передачи "Как хорошо" утверждала, что Макрон отказался от "игры в соблазнение с женщинами". "Вы говорите, что в отличие от всех других президентов до него, он не смотрит на ноги других женщин", - сказала ведущая Анна Руманофф. "Он не рассматривает женщин как набор запчастей", - ответила Коринна Лайк. По мнению журналистки, такое поведение в политике встречается "чрезвычайно редко". "Он действовал по принципам Me Too раньше всех", - продолжила она. И в то же время - используя риторическую формулу, ценную для Эммануэля Макрона, - в посвященной ему биографии Коринна Лаик отмечает, что глава государства иногда отменяет дистанцию, которую он обычно культивирует, чтобы проявить "физическое мужество": "В Ливане он обнимает женщину, попавшую в беду, вопреки правилам социального дистанцирования", через несколько дней после взрыва в порту Бейрута, напоминает биограф". "В своей книге и на радиостанции Коринна Лаик подчеркивает силу привлекательности президента", - говорится в статье. "Все начинается с внешности, он смотрит на вас, - объяснила она. - Эммануэль Макрон - это взгляд. Все, кого я встречала, рассказывали мне о его пристальном, немигающем, магнетическом, прозрачном взгляде. После этого следует осязание. Он прикасается к вашей кисти, руке, плечу... Но с женщинами он этого почти не делает. Потому что он чувствует, что с женщинами нужно сохранять дистанцию". "(...) Наконец, Коринна Лаик высказалась по поводу долговечности семейного союза Макронов. "Вызывает восхищение прочность этого союза, потому что редкие парам удается продержаться на таком уровне после двадцати пяти лет отношений", - сказала она. А затем добавила: "Они очень сплоченные. Он постоянно добивается ее одобрения по всем вопросам, не подпадающим под политику в строгом смысле слова. По вопросам личного и интимного характера он обращается к ней". Брижит Макрон, в свою очередь, в "полном восхищении" от своего мужа. "В то же время она не щадит его, она критикует его, - подчеркивает Коринна Лаик, - И это прекрасно срабатывает". В "Президенте-взломщике" биограф подробно описывает их тесные связи: "Истина об этом союзе кроется в другом, в сочетании твердости и слияния, земли и воздуха, физики и алхимии. На них нужно смотреть, когда они вместе". "(...) "Они постоянно переписываются друг с другом", - подтверждает Коринна Лаик в прямом эфире. Брижит и Эммануэль Макрон связывает и любовь онлайн, которая уже пережила три года насыщенного событиями президентства", - резюмирует Le Figaro. Источник: Le Figaro