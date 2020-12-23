Что коронавирус сделал с природой

"Пандемия остановила часть мира, но позволила ли она природе отдохнуть в этом году? Оглянемся назад на некоторые ожидаемые и неожиданные воздействия коронавируса на окружающую среду", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Катрин Фраммери.

1. И вдруг воздух стал чище: "(...) С самого начала санитарного кризиса в газетах и социальных сетях распространились поразительные изображения: Манила, Бейрут, Тегеран и Париж вновь обрели линию горизонта. Концентрация диоксида азота и мелких частиц упала благодаря уменьшению автомобильного движения, закрытию заводов и общему снижению деловой активности и потребления: через несколько дней воздух стал более чистым и прозрачным. Исследования документально подтвердили положительное влияние на общественное здравоохранение, например, в Индии. Эффект впечатляющий, но кратковременный: возобновление деятельности сразу же оказывается связанным с активизацией загрязнения воздуха. По данным Мирового рейтинга по индексу качества воздуха, в Нью-Йорке, где в апреле и мае загрязнение мелкодисперсными частицами снизилось на 59%, в июне и июле выбросы выросли на 33%. Та же тенденция наблюдается в Кейптауне или Мадриде, тогда как в Гонконге, Сингапуре и Сиднее уровень выбросов оставался более низким, чем в начале санитарного кризиса", - говорится в статье.

2. Незначительное влияние на глобальное потепление: "По данным международного исследования Earth System Science Data, опубликованного в середине декабря, выбросы парниковых газов (ПГ) в 2020 году упали на 7%: это самое резкое падение с 1945 года. По данным Global Carbon Project, в Европе и США такое падение составляет в среднем даже 12%. Чтобы установить порядок величины: это те же самые усилия, которые необходимо предпринимать каждый год в течение следующих 10 лет, чтобы достичь пороговых значений, установленных Парижским соглашением по климату, дабы избежать дальнейшего глобального потепления. То есть падение на 7% не изменит нынешнюю тенденцию, которая приведет к потеплению более чем на 3 C к концу столетия: Covid-19 оказал "незначительное" влияние на глобальное потепление, - заявили эксперты ООН на 5-й годовщине Парижского климатического соглашения. Даже остановка авиасообщения, какой бы впечатляющей она ни была (IATA упомянула в конце ноября о падении трафика на 66% за год), мало что изменит: в последние годы авиация представляла собой 3% годовых выбросов CO2", - указывает автор статьи.

3. Весьма проблематичное возвращение одноразового пластика: "(...) По данным Евростата, в первой половине 2020 года Евросоюз импортировал масок на 14 млрд евро, что на 1800% больше, чем в 2019 году. По данным ВОЗ, в мире ежемесячно используется от 90 до 100 млн масок. Полипропилен, который производится из нефти, относит их к категории термопластических материалов: поэтому они не поддаются биологическому разложению и очень мало перерабатываются. Пандемия также привела к производству сотен миллионов халатов, одноразовых шапочек и тапочек, что ложится серьезным бременем на переработку медицинских отходов. В то время как в Евросоюзе в 2021 году должно начаться применение новой директивы по экономике замкнутого цикла и сокращению одноразового пластика, потребление пластиков такого рода резко возросло по гигиеническим соображениям, особенно в связи с тем, что падение спроса на нефтепродукты привело к снижению цен на продукцию из пластика, что автоматически повысило цены на переработанный пластик. По данным австралийских исследований, количество отходов в домохозяйствах увеличилось на 10-20%, а в медицинских учреждениях промышленно развитых стран - в 10-20 раз. В Европе ассоциация Zero Waste объявила тревогу: "Использование одноразовых предметов в условиях санитарного кризиса, похоже, превращается в новую нормальность", - пишет Le Temps.

4. Животные - жертвы Covid: "(...) В этом году Китай обозначил 64 видов диких животных, которых он обязался лучше сохранять, запретив их разведение и ужесточив санкции против нарушителей. Усиленная защита предусматривается также для панголина, самого излюбленного для браконьеров животного в мире, из-за его нежной плоти и чешуи, которые являются частью традиционной китайской фармакопеи: наряду с пандами, торговля панголинами теперь запрещена. Однако эксперты опасаются обратного эффекта от такого решения, поскольку редкость может сделать это маленькое животное еще более ценным и за ним будут гоняться. Возможно, именно через панголина коронавирус преодолел видовой барьер от летучей мыши - и стал вероятным резервуаром для штамма нового коронавируса", - комментирует автор публикации.

"Таким образом, коронавирус поневоле способствовал лучшему отражению биоразнообразия. Поскольку 2020 год начался с панголинов, а заканчивается мученической смертью норок, проклятием которых стал их мех. В ноябре из опасений распространения нового штамма эпидемии произошел забой 17 млн норок, выращиваемых на фермах в Дании, которая является крупнейшем в мире заводчиком. В затруднительном положенииснова оказывается интенсивное животноводство. Пандемия подчеркнула взаимозависимость между геосферой, биосферой и антропосферой, показав возросшую нестабильность необходимого сосуществования между всеми видами животных, включая человека. Природа, частью которой являются люди, нуждается в более сложных, разнообразных и устойчивых системах", - резюмирует Катрин Фраммери.