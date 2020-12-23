Карт-бланш Путина

"Видео Навального просмотрели 12 млн пользователей. Однако громкого возмущения это не вызвало. Россияне настолько привыкли к Путину?", - задается вопросом немецкое издание Die Tageszeitung.

"Руки российских шпионов достают даже до трусов их потенциальных жертв. По крайней мере, если верить отрывку из телефонного разговора, который, как утверждает российский оппозиционер Алексей Навальный, он инкогнито провел с предполагаемым сотрудником ФСБ в середине декабря".

Поражает не столько сама история, "сколько заставляющее задуматься отношение к подобным событиям политиков, а также российского общества", отмечает журналистка Барбара Эртель. "Все в точном соответствии с девизом: о каких бы обвинениях ни шла речь - нам хоть трава не расти".

"Реакции Кремля абсолютно предсказуемы и всегда следуют известному образцу: все это лживые утверждения и вранье, никаких доказательств нет и вообще: за такими акциями, вероятно, стоят иностранные спецслужбы, например, ЦРУ".

"А россияне? Всего лишь за 24 часа видео Навального просмотрели около 12 млн пользователей. Однако это не вызвало громкого возмущения, кроме как у все тех же знакомых лиц. Это, возможно, указывает на то, что здесь уже утвердились сила привычки и осознание, что на Владимира Путина не найти управу. Очевидно, у президента, которого и его сограждане считают способным на некоторые вещи, есть карт-бланш. По-прежнему. И именно это печально", - констатирует Die Tageszeitung.