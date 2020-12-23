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23 декабря 2020 г.
23 декабря 2020 г.

Редакция | The Times

Взгляд The Times на храбрость Алексея Навального: российский герой

Комментируя обнародование записи, на которой "потенциальный убийца признается, что нанес смертельный токсин на трусы" оппозиционного российского лидера Алексея Навального, британская газета The Times в редакционной статье пишет: "(...) Храбрость и настойчивость Навального примечательны. В течение последних восьми лет он неустанно боролся за разоблачение коррупции путинского режима, несмотря на все попытки Кремля остановить его. (...) Конечно, Кремль отрицает любую причастность к покушению на Навального. Но последние разоблачения Навального явно подействовали ему на нервы. Пресс-секретарь Путина обвинил Навального в том, что он страдает "манией преследования" и состоит в сговоре с западными разведывательными агентствами".

"Учитывая судьбу стольких других диссидентов, Навальный не может питать иллюзий, что российские службы безопасности не попытаются убить его снова, - считает газета. - Но он не сдается. Возможно, потому, что его кампания преуспевает. Популярность Путина и его партии "Единая Россия" в этом году упала до рекордно низкого уровня на фоне падения реальных доходов.

"Кремль также сотрясли массовые протесты, не в последнюю очередь в дальневосточном Хабаровске. Он спешит с принятием новых жестких законов, запрещающих протесты перед парламентскими выборами в следующем году. Однако Навальный продемонстрировал, что его не заставят молчать", - заключает редакция The Times.

Источник: The Times


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