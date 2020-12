23 декабря 2020 г. Карла Баум | Die Zeit Пандемия и голодание "Многие психиатры, работающие с детьми и подростками, сообщают об увеличении числа пациентов с анорексией. Истории их болезней объединяет одно: все они начались во время пандемии", - пишет немецкое издание Die Zeit. "Почти все говорили, что впервые либо повторно столкнулись с болезнью в период, когда были закрыты школы", - говорит Готтфрид Барт, заместитель главного врача отделения детской и подростковой психиатрии Университетской клиники Тюбингена. "(...) Не репрезентативный опрос, проведенный Die Zeit среди детских и подростковых психиатрических отделений в Германии, показал, что с начала коронакризиса в большинстве клиник (в 13 из 22) наблюдается рост пациентов с анорексией, требующих стационарного лечения. Некоторые из них сообщают о значительном росте заболеваемости и постепенной нехватке мест в больницах. В некоторых клиниках составляются длинные списки ожидания на стационарное лечение", - говорится в статье. "По нашей субъективной оценке, начиная с лета к нам поступает в два раза больше пациентов с анорексией, - говорит Штефани Леопольд, заведующая отделением детской и подростковой психиатрии в клинике Vivantes в берлинском районе Фридрихсхайн. - И болезнь проявляется у пациентов значительно сильнее". Она рассказывает о девочках, которые за несколько недель сбросили более 25 кг веса и обратились в клинику с индексом массы тела (ИМТ) ниже 13 при том, что нормальный вес начинается с ИМТ, равного 19. У некоторых был очень слабый пульс и посиневшая кожа рук, другие поступали со скоплением жидкости в околосердечной сумке - все это типичные симптомы запущенной и порой угрожающей жизни нервной анорексии. Многие пациенты были настолько слабыми, что после первого осмотра Леопольд приходилось отправлять их в отделения интенсивной терапии", - отмечает издание. Нервная анорексия - это расстройство пищевого поведения, от которого страдает преимущественно молодежь в возрасте от 12 до 25 лет, поясняет Die Zeit. Чаще всего анорексией болеют девочки и девушки. Нарушения пищевого поведения вовсе не являются безобидными - наоборот, они входят в число психических заболеваний с наибольшей летальностью: от анорексии умирают от 6 до 9% пациентов. "Анорексия - это гораздо большее, чем реакция на идеалы красоты. Для больных контроль над приемами пищи является способом справиться с негативными чувствами и мыслями. (...) По словам Евы Шкоды, специалиста по нарушениям пищевого поведения из краевой клиники Эссена, пациенты часто являются боязливыми и неуверенными людьми, но одновременно строгими перфекционистами, жесткими по отношению к себе. Контроль над весом и приемами пищи является дли них способом почувствовать себя деятельными и самостоятельными. Чувство контроля и активного противостояния страхам заманчиво в такие неопределенные времена, как период полового созревания. "Или пандемия", - говорит Шкода". "Психиатры и психологи уже весной высказывали опасения, что от пандемии особенно пострадает молодежь, так как она переживает особенно уязвимый период жизни. Вскоре это беспокойство подтвердили первые исследования. Так называемое исследование Copsy, проведенное Университетской клиникой Гамбург-Эппендорф, показало, что в первые месяцы кризиса пострадало психическое состояние детей и подростков, и в этой возрастной группе выросло число психосоматических проявлений. Как показали опросы, проведенные в Великобритании и Швейцарии, от изоляции во время локдауна пострадали преимущественно девочки и молодые женщины (Henderson et. al, 2020 и Baier & Kamenowski, 2020), - говорится в публикации. - (...) В опросе, проведенном британским Нортумбрийским университетом, 82% пациентов с нарушениями пищевого поведения указали, что во время локдауна к ним вернулись их симптомы либо их состояние ухудшилось (PsyRxiv: Branley-Bell & Talbot, 2020)". "Психиатр Ульрих Фодерхольцер видит сразу несколько причин того, почему локдаун негативно сказывается на людях со склонностью к анорексии. В качестве первой причины он называет вынужденную изоляцию. "Для людей с нарушениями пищевого поведения социальные контакты крайне важны, - говорит он. - Потому что они отвлекают внимание от навязчивой занятости собственным телом" (...). В одиночестве многие из его пациентов начинали весь день заниматься своим телом и питанием". "Для молодежи вынужденное нахождение дома и отсутствие социальных контактов также означает увеличение времени, проводимого с мобильным телефоном и в соцсетях - то есть увеличение времени, когда они кликают по фотографиям безупречных тел и сравнивают себя с ними, - отмечает издание. - Исследователи из Университета Англия Раскин обнаружили, что пандемия коронавируса отрицательно повлияла на образ и восприятие собственного тела даже у людей без расстройств пищевого поведения (Personality and Individual Differences: Swami et al., 2020). У мужчин во время локдауна возросло желание стать более мускулистыми, женщины решили худеть. Это, пишут авторы исследования, может быть связано с "бегством" в цифровой мир во время пандемии". Подростки с нарушениями пищевого поведения тяжело переносят и отсутствие занятий в школе, так как они являются для них стабилизирующим фактором и определяют структуру дня, пишет издание. "Связанные с пандемией проблемы не прекращаются после того, как пациенты обратились в клинику. Во многих больницах из-за заболевших Covid-19 медсестер и врачей не хватает персонала. (...) К тому же лишь в ограниченном виде можно проводить совместные приемы пищи, которые обычно являются важной частью стационарного лечения". Тем не менее, пишет Die Zeit в заключение, у пандемии есть один положительный момент: в настоящее время усиленно изучаются формы видеотерапии, которые помогут курировать пациентов с анорексией за пределами клиники. Источник: Die Zeit