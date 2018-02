23 февраля 2018 г. Деметри Севастопуло, Катрина Мэнсон, Катрин Хилле | Financial Times Подчиненные Трампа дают отпор критике по поводу мягкого отношения к России "В то время как Дональд Трамп негодует из-за заявлений о том, что он мягок с Россией, его чиновники утверждают, что он предпринял намного более жесткие меры, чем это желают признать критики", - пишет Financial Times. В последние недели высказывались опасения в связи с тем, что Трамп не ввел санкции ни против одного из российских олигархов в соответствии со списком министерства финансов США, отмечают авторы статьи Деметри Севастопуло, Катрина Мэнсон и Катрин Хилле. В среду трое официальных лиц провели брифинг, чтобы дать отпор критике, сообщает издание. Они заявили, что США необходимо координировать действия с союзниками, а министерству финансов - провести правовую проверку. По словам одной из служащих, министерство финансов никогда не проигрывало в суде дело об индивидуальных санкциях. "Мы хотим, чтобы так и продолжалось, потому что иначе в нашем арсенале не останется санкций", - сказала она. "Мы должны быть очень осторожны в наших действиях по отношению к России. Если вопрос с Россией станет чересчур политизированным, то мы пропали, когда дело дойдет до того, чтобы действительно взяться за Китай, Северную Корею и Иран", - сказал один из чиновников. Должностные лица заявили, что Трамп летом ввел санкции в связи с аннексией Крыма, затронув две компании из опубликованного на прошлой неделе обвинительного заключения Роберта Мюллера. Они отметили, что в стратегии по национальной безопасности Россия характеризуется как "ревизионистская держава" и "противник". Пентагон намерен почти вдвое - до 6,5 млрд долларов - увеличить финансирование "Европейской инициативы сдерживания". В декабре Трамп подписал закон, запрещающий американским ведомствам использовать программы "Лаборатории Касперского". "А на прошлой неделе Вашингтон обвинил Россию в кибератаке на Украину под названием NotPetya. Второй чиновник заявил, что США готовят ответ на это нападение", - передает Financial Times. "Хочу заверить вас, что мы выполняем огромный объем работы. Мы относимся к этому очень серьезно", - сказала одна из служащих. Чиновники заявили, что Трамп также одобрил продажу Украине летальных вооружений и вынудил Россию закрыть консульство в Сан-Франциско. "Как рассказала первая чиновница, это было "просто чертово чудо", что Россия не узнала об этом шаге заранее. По ее словам, это подчеркивает необходимость не сигнализировать о готовящихся мерах", - говорится в статье. "Есть куча вещей, о которых я на самом деле не хочу говорить, потому что русские склонны подкрадываться к нам в темном переулке под покровом ночи и бить дубинкой по голове. Мы всегда вынуждены ходить с большим прожектором, сообщая им, что мы идем", - сказала она. Источник: Financial Times