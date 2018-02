23 февраля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Россия нашла лазейку для продолжения бойни в Сирии Кровопролитие в Восточной Гуте, подвергающейся бомбардировкам сирийских правительственных сил при поддержке России, продолжается, но слабое негодование ООН не способно остановить Путина в его решимости защитить Асада, пишут западные СМИ. Россия заблокировала принятие Совбезом ООН резолюции о 30-дневном прекращении огня в Сирии. Это очередное фиаско еще раз демонстрирует, что так называемая "коллективная безопасность" в ООН означает отсутствие безопасности вообще, комментируют обозреватели. Бойня в Сирии продолжается, но слабое негодование ООН не способно остановить Владимира Путина в его решимости защитить Башара Асада, пишет The Wall Street Journal в редакционной статье, комментируя бомбардировки Восточной Гуты. Совет Безопасности ООН в четверг собрался обсудить предложение Швеции и Кувейта о 30-дневном прекращении огня. Должно было пройти голосование по резолюции, но Россия в последний момент предложила внести изменения, сообщает газета. "Министр иностранных дел Сергей Лавров не желает, чтобы текст распространялся на группировки "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*. Но это лазейка, призванная позволить Асаду бомбить кого угодно из оппозиции, называя их террористами. Поэтому странам ООН оставался выбор между тем, чтобы голосовать за одобрение мер, которые не остановят бомбардировки, и риском российского вето", - говорится в статье. "Отметьте это очередное фиаско как еще один пример того, что Барак Обама любил называть "коллективной безопасностью". В ООН она обычно означает отсутствие безопасности вообще", - резюмирует издание. "Режимы прекращения огня в Сирии редко означают, что с насилием покончено - его лишь становится меньше", - подчеркивает журналист The Times Ричард Спенсер. Но и тогда они нередко служат целям Асада: зоны деэскалации, может, и дали передышку мирным жителям, но в выигрыше оказался главным образом Асад. "На этот раз может быть уже слишком поздно. Асад считает, что он фактически выиграл основную часть войны", - пишет The Times. Рано или поздно он сможет подавить оставшееся сопротивление, и, вероятно, не имеет большого значения, если он отложит наступление на 30 дней - как предусмотрено в резолюции о перемирии. Впрочем, если Асад откажется соблюдать перемирие, едва ли это вызовет со стороны Кремля больше критики, чем в прошлом. "Асад знает, что Путин слишком тесно связан с его проектом по смене курса. Он полагался на поддержку России, чтобы выжить, но теперь, когда он уцелел, он не марионетка Путина, и неясно, кто дергает за чьи ниточки", - заключает The Times. Россия заблокировала принятие резолюции о перемирии в сирийском конфликте, предложенную в Совбезе ООН Швецией и Кувейтом, сообщает немецкая Die Zeit. В результате авиаударов сирийских правительственных сил при поддержке России в Восточной Гуте погибли несколько сотен человек, около 400 тыс. гражданских лиц находятся в окруженном городе, говорится в статье. "Российский постпред в ООН Василий Небензя назвал проект резолюции далеким от реальности и указал на то, что Россия не даст добро на резолюцию в ее нынешней форме", - замечает издание. Как сообщает автор публикации, МИД Германии подверг Россию жесткой критике в связи с тем, что Москва "защищает режим Асада даже на фоне тяжелейших нарушений международного права". По словам представителя внешнеполитического ведомства ФРГ, которого цитирует Die Zeit, "сложно представить, что члены Совбеза ООН не смогли прийти к единому решению (...), которое означало бы, по крайней мере, временную передышку для измученных сирийцев, в первую очередь взятых в кольцо мирных жителей Восточной Гуты, отданных на произвол жестокости и подвергающихся непрекращающимся авиаударам". Василий Небензя, со своей стороны, обвинил добровольцев из "белых касок" в распространении ложной информации: гуманитарная организация, по словам российского постпреда при ООН, проводит хорошо оплачиваемую кампанию по дезинформации, чтобы опорочить сирийское правительство и его союзников. По его словам, в Восточной Гуте находятся тысячи боевиков, в том числе и тех, кто сотрудничает с "Аль-Каидой"*. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила о том, что без вмешательства России в Сирии не было бы разрушений и убитых. Ситуация, по мнению Науэрт, свидетельствует о том, что переговоры по Сирии в Астане потерпели крах, передает издание. На пятницу запланированы новые дебаты по резолюции, говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ.