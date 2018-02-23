Россия - распорядительница игры в Сирии

"Гражданская" война в Сирии не кончается, так как она подпитывается несколькими внешними участниками, каждый из которых преследует свои цели. Сегодня Россия, союзница режима Башара Асада, утверждается в качестве самой влиятельной силы. Но может ли и хочет ли она остановить насилие? - задумывается журналист Фредерик Ньель в своей статье в издании La Croix.

7 февраля произошло то, чего все боялись. Американцы и русские, поддерживающие противоположные лагеря, столкнулись на поле битвы. Стычка произошла неподалеку от Дейр-эз-Зора (на востоке Сирии), в регионе, отбитом у организации "Исламское государство"* курдскими союзниками США, говорится в статье.

Американская авиация пришла на помощь своим протеже, устроив бомбардировку колонны регулярной сирийской армии, при этом погибли около ста атакующих. Среди них оказалось неопределенное число российских бойцов. Неизвестно, шла речь о военнослужащих или о наемниках, к услугам которых все больше прибегает Россия, подобно тому, как это делали США в Ираке, указывает автор.

К счастью, Вашингтон и Москва не испытывают желания вовлекаться в эскалацию, и все ограничилось этим инцидентом. Во всяком случае, пока. Вторая стычка 10 февраля не на шутку обеспокоила стратегов. Произошло противостояние между Израилем и шиитскими силами, то есть иранцами, которые поддерживают Башара Асада, передает Ньель.

В качестве ответного удара российская зенитная ракетная система С-400 сбила израильский истребитель F-16. Дамаск отпраздновал эту "победу" над израильской авиацией, первую после 1982 года, говорится в статье.

Неизвестно, давала ли Россия разрешение на стрельбу C-400. Но по данным израильской прессы, российский президент позвонил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, чтобы твердо потребовать прекращения израильских авиаударов, указывает автор. По мнению Жюльена Носетти, научного сотрудника Французского института международных отношений (IFRI), "пусть Россия и Иран договорились защищать Дамаск, но Москва не разделяет агрессивности Тегерана по отношению к Израилю. При этом Владимир Путин не обладает средствами для навязывания своей воли Ирану. Также неизвестно, до какой степени он контролирует Башара Асада, который позволяет себе инициативы с риском вызвать раздражение у своего защитника".

Третий фронт, на северо-западе, иллюстрирует сложную роль Москвы. 20 января турецкая армия проникла в Сирию, неподалеку от Африна, чтобы атаковать курдскую группировку YPG ("Отряды народной самообороны"), сообщает журналист.

На этом фронте Москва разыгрывает сближение с Турцией. Владимир Путин надеется оторвать ее от Североатлантического альянса, членом которого она является. Кстати, он продал Анкаре ракеты "земля-воздух" С-400, несовместимые с системами обороны НАТО! Дополнительное доказательство глубокого кризиса между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Западом, говорится в статье.

"Не будучи жизненно необходимой для российских интересов, - отмечает Жюльен Носетти, - Сирия полезна Путину для того, чтобы вернуться на Ближний Восток и взять реванш над США и Западом, восстановить свой ранг международной державы и усладить национализм российского общественного мнения. Эта последняя цель, несомненно, станет менее важной после президентских выборов 18 марта, после того как Владимир Путин будет переизбран".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.