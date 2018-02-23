Откуда берутся порноботы, распространившиеся в Twitter?

Подставные аккаунты женщин предлагают пользователям интернета перейти по ссылкам, которые перенаправляют их на сайты для взрослых. Их десятки тысяч, пишет журналистка Le Monde Перрин Синьоре.

Их зовут Терри, Дениза, Перл или Регина, они представляются "учительницей танцев", "танцовщицей тверка", "любительницей фитнеса". На своих фотографиях в аккаунтах Twitter они предстают в легких одеждах и в вызывающих позах. У некоторых одно и то же лицо, тело, причина тому: все они боты - программы, задуманные для осуществления автоматических задач, говорится в статье.

По данным доклада, опубликованного в июле 2017 года компанией по информационной безопасности ZeroFOX, их существует не меньше 90 тыс., передает журналистка. Откуда берутся эти подставные аккаунты Twitter, которые пользователи соцсети порой видят в своих уведомлениях?

Аккаунты "порноботов" могут возникать двумя способами, поясняет в другом докладе, опубликованном 12 февраля, Роб Кук, исследователь из Flashpoint, компании по консалтингу и информационной безопасности: либо они создаются, как классический аккаунт, либо они берут под контроль аккаунт пользователя.

Созданные порноботы функционируют по одному и тому же базовому принципу: с помощью завлекательного снимка они предлагают пользователям интернета кликнуть по ссылке, перенаправляющей их на порносайт или фальшивый сайт знакомств, нередко на плохом английском языке, описывает Синьоре.

Батист Робер, французский исследователь по вопросам информационной безопасности, действующий под псевдонимом Эллиот Альдерсон, надумал устроить облаву на этих ботов в течение нескольких дней путем регулярного нажатия кнопки "нравится" по поводу их твитов. Он даже создал для этого программу Porn Bot Hunter. Задача этого инструмента-"охотника": автоматически выявлять аккаунты, похожие на ботов, и отображать их на своем аккаунте Twitter, передает автор.

Ссылки, которыми поделились 150 выявленных им на данный момент ботов, перенаправляли его на один и тот же сайт для взрослых, говорится в статье.

Кто стоит за этим сайтом? В регистрационной форме имени домена администратор назвал себя "Милослава". Выданный им почтовый адрес соответствовал адресу отеля, расположенного в Манаусе, Бразилия. Адрес электронной почты - российский, отмечает Синьоре.

IP-адрес, то есть номер, позволяющий идентифицировать устройство, подключенное к интернету, определяет местоположение в Люксембурге, продолжает журналистка.

Представляют ли эти сайты опасность для устройств пользователей интернета? Роб Кук в своем докладе поясняет, что он не выявил "ни одного зараженного файла на серверах, где размещались сайты". Такое мнение разделяет Батист Робер, который на данный момент не обнаружил никакой вредоносной программы.

Однако некоторые сайты нацелены на мошеннические действия с пользователями интернета. ZeroFOX обнаружила, что два сайта, рекламируемые подставными аккаунтами Twitter, управлялись компанией, называемой Deniro Marketing. В 2010 году пользователи интернета подали на нее групповой иск. Истцы подключались к сайтам, предлагавшим им подписаться на платные услуги по встречам с женщинами или по получению от них вызывающих фотографий и видеороликов. Проблема в том, что аккаунты этих женщин были подставными, описывает Синьоре.

Боты, как порнографические, так и обычные, являются серьезным вызовом для Twitter. В начале 2017 года исследование, проведенное американскими университетскими преподавателями, выявило, что боты представляют от 9% до 15% всех аккаунтов. Такие цифры оспариваются социальной сетью, ее официальный представитель уверил Le Monde, что "менее 5%" аккаунтов являются автоматизированными.

Кроме того, Twitter утверждает, что "исследования по влиянию ботов систематически недооценивают действия", которые компания предпринимает против этой напасти, передает автор статьи. Среди таких действий можно упомянуть внедрение автоматизированной системы обнаружения ботов. "Каждую неделю она идентифицирует более 3,2 млн подозрительных аккаунтов", - утверждает Twitter, добавляя, что "это вдвое больше того, что было выявлено в 2017 году".