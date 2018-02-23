А Путин смотрит с фотографии

Несмотря на то, что российская олимпийская сборная официально отстранена от Олимпиады в Пхенчхане, создается ощущение, что на этих Играх все происходит как обычно, пишет в своей статье на сайте немецкой Sueddeutsche Zeitung Йоханнес Аумюллер.

"Красная стена на хоккейном стадионе выделяется сразу: многие ряды за воротами заняты зрителями из России, на них красные футболки с надписью: "Россия в моем сердце" или "Красная машина" (так называют российскую хоккейную сборную)", - говорится в статье.

Незадолго до хоккейного матча с США у одной из зрительниц берут интервью. На ее щеках нарисован российский триколор. Почему она решила прийти на матч? "Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку и любовь к России".

"Другими словами, - комментирует журналист, - к стране, которая официально не должна присутствовать на Играх в Южной Корее. Олимпийский комитет России был дисквалифицирован, российский флаг и гимн на Олимпиаде запрещены. Кроме того, 168 атлетов из России, которые, пройдя дополнительные проверки, получили индивидуальные приглашения на участие в Олимпиаде, должны соблюдать "кодекс поведения".

"Однако даже не принимая во внимание то, что формальная дисквалификация может быть отменена уже до заключительных торжественных мероприятий, которые пройдут в воскресенье, тот, кто в эти дни следит за спортивными событиями в Пхенчхане, не может избавиться от ощущения, что Россия участвует в Олимпиаде как ни в чем не бывало", - замечает автор статьи.

"Взять хотя бы делегацию - она огромна. По численности ее превосходят лишь Канада и США. Даже без отдельных звездных спортсменов, не допущенных до участия в Играх, спортсмены из России завоевали приличное число медалей - меньше, чем на "грязной" Олимпиаде в Сочи, но больше, чем в Ванкувере в 2010 году. Речь идет, прежде всего, о "серебре" и "бронзе" (к моменту публикации статьи еще не было известно, что олимпийское "золото" в женском фигурном катании завоюет спортсменка из России. - Прим. ред.)", - продолжает автор.

Российский Дом спорта, расположенный в Канныне рядом с олимпийским Пхенчханом, был анонсирован его организаторами как место "встречи для всех российских фанатов и всех тех, кто интересуется российской культурой". Вход в Дом спорта украшает трехметровая матрешка, описывает автор, внутри взгляд везде натыкается на лозунг "Россия в моем сердце". Флагов нигде нет, но все вокруг создает атмосферу страны: тут деликатесы из России, там интерактивная выставка, посвященная зимним видам спорта. На большом экране можно следить за успехами спортсменов из России в состязаниях.

"Дом спорта стал чем-то большим, чем местом для уютных встреч. (...) В его открытии принимали участие члены МОК Шамиль Тарпищев и Виталий Смирнов. Когда российский шорт-трекист Семен Елистратов принес первую "бронзу" команде, здесь звучал российский гимн. Справа располагается примечательная выставка: на фотографиях изображены не спортсмены, а Владимир Путин, президент, самый влиятельный человек в стране. Тут он жмет руку президенту Южной Кореи, там открывает памятник поэту Александру Пушкину в Сеуле".

"Политический компонент" автор публикации усматривает и в личностях тех, кто стоит за финансированием и логистической поддержкой Дома спорта: "Фонд поддержки олимпийцев - в его руководстве нет недостатка в именитых политиках: тут и премьер Дмитрий Медведев, и бывший министр спорта, а ныне вице-премьер Виталий Мутко. Финансируют фонд, в том числе, такие олигархи, как Роман Абрамович и Олег Дерипаска. Это все равно как если бы за организацию Дома спорта взялся бы сам Олимпийский комитет России", - иронизирует Аумюллер.

Все быстро привыкли к аббревиатуре ОАР, "олимпийские атлеты из России".

"Россия отражается в фамилиях российских спортсменов, кроме того, она так или иначе всегда была страной аббревиатур - СССР, СНГ, ОАР".

Конечно, российским спортсменам не хватает национального флага. "Но они то и дело во время вручения наград посматривают на трибуны, где российские фанаты размахивают российским триколором".

"Россия, Россия", - скандируют хоккейные болельщики на матче с США. И когда американские фанаты пытаются выкрикивать "U-S-A", российские фанаты их тут же перекрывают более мощной звуковой волной. Зал буквально взрывается, когда счет становится 4:0 в пользу российских хоккеистов. "На Олимпиаде в Сочи, где обман достиг своего апогея, настроение вряд ли было более приподнятым", - констатирует в заключение автор.