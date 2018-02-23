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23 февраля 2018 г.
23 февраля 2018 г.

Соня Цекри | Süddeutsche Zeitung

Россия: репрессии

В то время как один из московских судов продлил домашний арест для режиссера Кирилла Серебренникова до 19 апреля в связи с якобы имевшим место присвоением денег налогоплательщиков, внимание соответствующих инстанций привлек Малый драматический театр Санкт-Петербурга, сообщает немецкая Sueddeutsche Zeitung.

Как сообщают СМИ, ФСБ выявила факт присвоения 645 тыс. евро, предназначенных на строительство новой театральной площадки. "Эта сумма якобы была использована, в том числе, на приобретение автомобилей Mercedes и Maybach, в деле фигурируют также яхта и небольшой самолет. По делу уже задержаны несколько человек", - говорится в статье.

Как отмечает автор публикации Соня Цекри, Лев Додин, руководитель театра, "так же, как и Серебренников, не был приглашен на проходивший в 2017 году в Санкт-Петербурге международный культурный форум".

Режиссер Кирилл Серебренников в среду тщетно пытался указать на абсурдность обвинений в свой адрес. "Хуже всего, что никто не пытается принять очевидное и сделать правильные выводы", - говорит сам режиссер.

Источник: Süddeutsche Zeitung


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