23 февраля 2018 г. Ричард Спенсер | The Times Прекращение огня в Сирии редко означает, что с насилием покончено ООН обсуждает очередную резолюцию о прекращении огня в Сирии и поставках гуманитарной помощи. У России есть право вето, и она дала понять, что готова его использовать. Но и успех резолюции не гарантирует, что произойдет что-либо, имеющее определяющее значение, отмечает журналист The Times Ричард Спенсер. "Режимы прекращения огня в Сирии редко означают, что с насилием покончено - его лишь становится меньше", - подчеркивает автор публикации. Но и тогда они нередко служат целям Асада: зоны деэскалации, может, и дали передышку мирным жителям, но в выигрыше оказался главным образом Асад. "На этот раз может быть уже слишком поздно. Асад считает, что он фактически выиграл основную часть войны", - пишет The Times. Рано или поздно он сможет подавить оставшееся сопротивление, и, вероятно, не имеет большого значения, если он отложит наступление на 30 дней - как предусмотрено в резолюции о перемирии. "Другой вопрос - удерживаемый курдами северо-восток страны, где присутствуют американцы. Будущее этого региона будет зависеть от международных переговоров, так что Асаду пойдет только на пользу помочь президенту Путину и, возможно, даже президенту Турции Эрдогану сохранить лицо в преддверии обсуждения этой сложной головоломки", - отмечается в статье. Впрочем, если Асад откажется соблюдать перемирие, едва ли это вызовет со стороны Кремля больше критики, чем в прошлом. "Асад знает, что Путин слишком тесно связан с его проектом по смене курса. Он полагался на поддержку России, чтобы выжить, но теперь, когда он уцелел, он не марионетка Путина, и неясно, кто дергает за чьи ниточки", - заключает The Times. Источник: The Times