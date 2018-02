23 февраля 2018 г. Эллен Накашима, Карен Деянг и Лиз Слай | The Washington Post Союзник Путина, как сообщается, поддерживал контакты с Кремлем и Асадом перед тем, как его наемники атаковали военных США "Российский олигарх, который, как считается, контролировал российских наемников, атаковавших американские войска и их союзников в Сирии в этом месяце, поддерживал тесные контакты с Кремлем и сирийскими чиновниками в дни и недели, предшествовавшие атаке, утверждается в докладах американской разведки". Об этом сообщает сегодня газета The Washington Post. "Согласно перехваченным в конце января переговорам, олигарх Евгений Пригожин сообщил высокопоставленному сирийскому чиновнику, что он "заручился разрешением" некого российского министра на проведение "стремительной и мощной" инициативы в начале февраля", - передает газета. Издание напоминает, что спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Пригожина в финансировании и руководстве российской операцией по проведению "информационной войны" во время президентской кампании в США в 2016 году. Также известно, что Пригожин имеет тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным. "Среди различных предприятий, как полагает американская разведка, Пригожин также "почти наверняка" контролирует российских наемников, сражающихся в Сирии на стороне президента Башара Асада. Эти наемники, которых устраивает на службу компания под названием "Вагнер", состоят из ультранационалистически настроенных россиян и ветеранов вооруженных сил, причем некоторые из них, как указывается в российских новостных сообщениях, также сражались в конфликте на Украине", - говорится в статье. "Эта атака ознаменовала самый крупный прямой вызов американскому военному присутствию в восточной Сирии с тех пор, как американские силы особого назначения начали развертывание там в 2015 году, чтобы оказать поддержку своим сирийским союзникам в борьбе с "Исламским государством"*. Этот эпизод также вызвал вопросы о продолжающемся в Сирии сотрудничестве США с Россией, главной силой, поддерживающей Асада в гражданской войне, которая все больше перехлестывается с кампанией США против "Исламского государства"*", - пишет газета. "Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 февраля, когда центральную базу американских военных и их сирийских союзников, расположенную около стратегического нефтяного месторождения в нескольких милях к востоку от реки и поблизости от города Дейр-эз-Зор, атаковали 300-500 человек из "прорежимных сил", - сообщает издание. Газета напоминает, что американцы быстро организовали ответный удар, в результате которого через три часа силы атакующих отступили, потеряв, по оценкам американских вооруженных сил, "около 100 человек погибшими". Сначала российское правительство категорически отрицало свою причастность, но после того, как в российских и американских СМИ появились сообщения, что большинство погибших были россиянами, российский МИД признал, что "погибли или были ранены "несколько десятков" россиян, но это были те российские граждане, которые прибыли в Сирию по собственной воле и по различным причинам. "Согласно перехваченным переговорам, Пригожин не только лично участвовал в планировании атаки, но и обсуждал ее с высокопоставленными сирийскими чиновниками, включая министра по делам президента Мансура Фадлаллаха Аззама", - отмечает The Washington Post. В переговорах 24 января Пригожин заявил, что за день до этого заручился разрешением некоего российского министра на проведение "стремительной и мощной" инициативы и ожидает решения сирийского правительства. "30 января Пригожин указал, что у него есть "хороший сюрприз" для Асада, "который состоится 6-9 февраля". Согласно одному из разведывательных докладов, Аззам также заверил его, что ему заплатят за его работу", - говорится в статье. "Согласно докладам, в тот же период была зафиксирована более высокая интенсивность контактов между Пригожиным и кремлевскими чиновниками, включая руководителя путинской администрации Антона Вайно и заместителя руководителя Владимира Островенко, однако содержание этих переговоров неизвестно. Переговоры продолжались до 5 февраля и возобновились спустя день после атаки", - пишет издание. Согласно сведениям Министерства финансов США, Пригожин владеет российской компанией под названием EvroPolis, которая, как утверждает российский новостной сайт Fontanka.ru, в 2016 году заключила сделку с сирийским правительством на получение 25% нефти и газа, добываемых на территории, отобранной у "Исламского государства"*. Большая часть этих месторождений находится по восточную сторону Евфрата, где бойцы "Сирийского демократического фронта" при содействии американских сил наступают на боевиков. Предположительно, наемническая компания "Вагнер", связанная с Пригожиным, предоставляет наземные силы для достижения этой цели, работая по контракту с сирийским правительством. Использование компании "Вагнер" для таких операций, как та, что была проведена в начале февраля, показывает, что частные группировки наемников являются неотъемлемой частью российской военной кампании в Сирии и в других местах, в то же время давая Кремлю возможность "отрицать свою причастность", заявил Майкл Карпентер, бывший чиновник Пентагона и Белого дома, который в администрации Обамы занимался выработкой политики в отношении России. "Еще более важно то, сказал он, что это позволяет российским силам наступать на поддерживаемые Соединенными Штатами силы "Сирийского демократического фронта" так, как регулярные российские силы не посмели бы, опасаясь эскалации", - добавил он. "Пригожин сделал себя незаменимым для Кремля, - считает Эндрю Вайсс, эксперт по делам Евразии в Фонде Карнеги за международный мир. - С одной стороны, он делает такие вещи, которые находятся на "острие копья", такие как проведение значимой информационной операции против Америки. С другой стороны, он тесно связан с деятельностью Министерства обороны и предоставляет боевые мощности и иные услуги". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post