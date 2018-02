23 февраля 2018 г. Джорджия Уэллс, Шелби Холлидей, Дипа Ситараман | The Wall Street Journal Обработанные фотографии - лазейка, которая помогла России использовать Facebook в своих интересах Социальные сети не могут выявлять дезинформацию, если она распространяется с помощью отредактированных изображений, сообщают журналисты The Wall Street Journal Джорджия Уэллс, Шелби Холлидей и Дипа Ситараман. Десять лет назад на марше в поддержку иммиграции у Капитолия в Литл-Роке организатор Рэнди Ромо увидела женщину с плакатом, который гласил: "Ни один человек не является незаконным". Она сделала снимок и отправила его группе активистов, загрузивших его на Flickr. "В августе прошлого года такое же изображение - цифровым образом отредактированное так, что на плакате говорилось: "Дайте мне больше бесплатной фигни" - появилось в Facebook на странице Secured Borders ("Защищенные границы"), призывавшей депортировать незаконных иммигрантов. Изображение набрало более сотни лайков или репостов", - пишет The Wall Street Journal. В обвинительном заключении спецпрокурора Роберта Мюллера страница Secured Borders упоминается в качестве примера того, как русские создают фейковые аккаунты. "Проверка The Wall Street Journal показала, что проводившиеся некоторыми из этих аккаунтов кампании нередко основывались на сфабрикованных или вырванных из контекста изображениях", - говорится в статье. "Алгоритмы, разработанные крупными технологическими компаниями, еще много лет не смогут точно интерпретировать содержание многих изображений и выявлять признаки того, что их могли исказить или вырвать из контекста", - отмечает издание. "Автоматизированные системы, как правило, направлены на блокирование ссылок на фейковые новостные статьи. Ложная информация, размещенная напрямую, например, при обновлении статуса, фото или видео, не подвергается контролю", - говорится в статье. В обвинительном заключении описывалось, как российское "Агентство интернет-исследований" "давало указания сотрудникам насчет доли текста в их записях и насчет того, как использовать изображения и видео". В обвинении говорилось, что один из сообщников писал родственнику по электронной почте: "Все эти картинки и посты создал я, а американцы верили, что это написали их люди". "Российские структуры часто добавляют небольшие значки, так называемые водяные знаки, в углу своих сфабрикованных фотографий, что создает бренд их поддельным аккаунтам в соцсетях и придает достоверность изображениям", - отмечает издание. Научный сотрудник Шоренстейновского центра в Гарвардском университете Клэр Уордл прокомментировала: "В мире, где все мы в общем-то прокручиваем страницы на этих маленьких экранах смартфонов, изображения обладают невероятно мощной силой, потому что намного менее вероятно, что мы остановимся и задумаемся, а похоже ли это на правду". Facebook рассчитывает, что через несколько лет в новостной ленте будет преобладать видео. И это позволяет предположить, что проблемы Facebook будут только нарастать, отмечается в статье. Согласно представителю компании, она планирует распространить программу по выявлению ссылок на фейковые новости и на сфальсифицированные фото и видео. The Wall Street Journal приводит еще один пример: "Студентка Университета Южной Калифорнии Тиана Лоу 17 апреля заметила расистский плакат, вывешенный перед студенческим общежитием неподалеку от кампуса. На куске картона рядом с нарисованным флагом Конфедерации и хэштегом #MAGA (лозунгом предвыборной кампании президента Дональда Трампа) были слова: "Чернокожие не допускаются". "Лоу сделала снимок на свой iPhone. В тот же день в статье для университетского новостного сайта, The Tab, она задала вопрос, не был ли инцидент сфабрикован. Она написала, что плакат вывесил не имеющий отношения к университету темнокожий сосед после спора с жителями общежития. Отдел общественной безопасности университета заявил, что мужчина признался, что разместил плакат", - пишет издание. "На следующий день измененная версия фотографии появилась в Facebook на популярной странице Blacktivist. Изображение было обрезано, переделано и дополнено водяным знаком с логотипом Blacktivist. Хэштег #MAGA был цифровым образом удален", - говорится в статье. Страница Blacktivist, которой, согласно обвинительному заключению, управляли российские структуры, придала фотографии иное значение: она преподносилась как акт расизма. "Почему в нашей стране еще есть место расовой нетерпимости? Инциденты, связанные с расовой дискриминацией, продолжаются, и на это нужно обратить внимание всей страны", - говорилось в подписи. "У страницы Blacktivist на тот момент было более 300 тыс. подписчиков", - указывает The Wall Street Journal. "Когда контент отмечается как вводящий в заблуждение, технологические компании ломают голову над тем, что делать дальше, - пишет газета. - Facebook, Twitter и принадлежащий компании Alphabet YouTube заявляют, что удаляют только материалы, которые нарушают их правила, такие как разжигание ненависти, спам или распространение детской порнографии. Сама по себе дезинформация не считается нарушением. Поддельные изображения или обновления статуса с ложной информацией могут остаться, если они иным образом не нарушают политику компаний". Источник: The Wall Street Journal