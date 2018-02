23 февраля 2018 г. Редакция | The Wall Street Journal Путин снова защищает Асада Бойня в Сирии продолжается, но слабое негодование ООН не способно остановить Владимира Путина в его решимости защитить Башара Асада, пишет The Wall Street Journal в редакционной статье, комментируя бомбардировки Восточной Гуты. Совет Безопасности ООН в четверг собрался обсудить предложение Швеции и Кувейта о 30-дневном прекращении огня. Должно было пройти голосование по резолюции, но Россия в последний момент предложила внести изменения, сообщает газета. "Министр иностранных дел Сергей Лавров не желает, чтобы текст распространялся на группировки "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*. Но это лазейка, призванная позволить Асаду бомбить кого угодно из оппозиции, называя их террористами. Поэтому странам ООН оставался выбор между тем, чтобы голосовать за одобрение мер, которые не остановят бомбардировки, и риском российского вето", - говорится в статье. "Отметьте это очередное фиаско как еще один пример того, что Барак Обама любил называть "коллективной безопасностью". В ООН она обычно означает отсутствие безопасности вообще", - резюмирует издание. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ. Источник: The Wall Street Journal