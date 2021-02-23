Риск ожирения проявляется еще до рождения

"(...) Закладываются ли основы для ожирения еще до рождения? Об этом свидетельствует все больше научных данных. Самое недавнее исследование, опубликованное 23 февраля в журнале BMC Medicine, обнаружило связь между питанием матери во время беременности и риском ожирения у ее детей", - пишет Le Temps.

"В работе проводился метаанализ семи когорт из 16 295 пар мать-ребенок из пяти европейских стран. Пищевой режим до и во время беременности каждой матери оценивался по критериям качества. Среди них степень приверженности гипотензивной системе пинания, называемой DASH-диета (с низким содержанием промышленных продуктов и соли, с высоким содержанием фруктов, овощей, нежирных белков и определенных минералов), или воспалительный потенциал продуктов, являющийся синонимом низкого качества. Пищевые продукты, подвергшиеся технологической обработке, при их употреблении во время беременности, как известно, вызывают хроническое воспаление, то есть процесс, который увеличивает риск детского ожирения", - говорится в статье.

"Команда Лин-Вэй Чена из Университетского колледжа Дублина обнаружила более низкие показатели жира в организме и более низкий риск избыточного веса и ожирения у детей, рожденных от матерей с более высокими показателями DASH. Те дети, которые родились у матерей с наивысшей степенью воспаления, имели меньше тощей массы тела, что является показателем состава тела, благоприятного для ожирения", - указывает автор публикации.

"(...) Наблюдения оказались наиболее выраженными у детей в возрасте около 10 лет, что предполагает наличие долгосрочного эффекта. Согласно концепции первопричин здоровья и болезней на ранних периодах развития (или DOHaD), направленной на объяснение связи между воздействием окружающей среды на стадии плода и возникновением хронических заболеваний во взрослом возрасте, период около тысячи дней, начиная с внутриутробного развития и до возраста 2 лет, в значительной степени определит капитал здоровья на всю жизнь.

"Эта теория основана на эпигенетике, то есть способе, которым внешняя среда - в данном случае еда - тонко влияет на экспрессию генов", - говорится в публикации.

"Вес до беременности, уровень сахара и жира в крови, физическая активность, стресс и т. д., - перечисляет Жардена Пудер, профессор отделения акушерства Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV), - все это факторы у беременных женщин могут иметь воздействие на вес и состав тела ребенка".

"Это продемонстрировало историческое исследование, известное как "когорта голода". Оно заинтересовалось группой беременных женщин во время голода в Нидерландах в 1944 и 1945 годах, у чьих детей и внуков развитие диабета 2 типа и ожирения происходило чаще, чем у остального населения, хотя сами они никогда не знали голода", - напоминает автор.

"(...) Сообщается ли о появлении того же самого явления в исследовании, появившемся на этой неделе? Авторы высказываются с осторожностью, - отмечает издание. "То, что происходит во время беременности, может иметь последствия для ребенка, но это не всегда эпигенетические эффекты", - объясняет Жардена Пудер. Но в любом случае, такие знания меняют медицинскую практику. Прошли те времена, когда беременным женщинам рекомендовали есть вдвое больше: "Нужно есть вдвое лучше", - поправляет Сибилла Шенк, диетолог из CHUV".