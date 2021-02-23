Осмотрительные ответные меры ЕС по отношению к России

"Евросоюз в понедельник принял лишь символические санкции против нескольких высокопоставленных лиц российского режима из-за ареста Алексея Навального. Приход Джо Байдена в Белый дом может побудить двадцать семь стран ЕС занять более жесткую позицию в отношении Кремля", - пишет корреспондент Liberation в Брюсселе Жан Катремер.

"(...) Имена тех, на кого налагаются персональные санкции, еще не объявлялись - это будет сделано на европейском саммите 25 и 26 марта - вполне вероятно, что председателю Следственного комитета Российской Федерации, генеральному прокурору, главе ФСИН и директору Росгвардии будет запрещен въезд в Евросоюз, и там будут заморожены их активы, если таковые имеются", - говорится в статье.

"Таким образом, принятые меры остаются символическими, поскольку эти санкции не могут серьезно повлиять ни на кого из приближенных Владимира Путина. Между тем, как объяснил депутатам Европарламента Алексей Навальный в ноябре, когда он выздоравливал в Германии после попытки отравления, жертвой которой он стал: "Российские олигархи, не только старые, но и новые, как, например, ближайшее окружение Владимира Путина, - они должны стать объектами санкций. До тех пор, пока самые дорогие яхты господина Усманова стоят на стоянке в Барселоне или Монако - никто в России и в Кремле в серьез не относится к санкциям...". Но правовой механизм, используемый Союзом, не разрешает наказывать кого угодно, а только виновных в серьезных нарушениях прав человека...", - отмечает автор статьи.

"Помимо юридических тонкостей, у Евросоюза фактически нет желания вступать в конфликт с Россией, особенно в разгар пандемии коронавируса, о чем свидетельствует тот факт, что экономические санкции даже не рассматривались. Тем не менее, это стало бы гораздо более эффективным оружием, поскольку Москва полностью зависит от экспортных поставок своего сырья, своего единственного ресурса, а также от своего основного экспортного рынка - ЕС. Сильным сигналом могло бы стать прекращение строительства почти завершенного газопровода "Северный поток-2", который напрямую свяжет Россию с Германией", - пишет Libération.

"При этом с экономической точки зрения, Берлин дорожит своим газопроводом как зеницей ока, дабы уменьшить свою зависимость от Украины и Польши, а многие европейские столицы опасаются, что экономические санкции обернется против них самих, и игра окажется нулевой, поскольку Россия также является страной экспорта. А главное, с политической точки зрения, большинство европейских стран не разделяют ненависти стран Балтии или Польши к Москве, несмотря на то, что теперь Владимир Путин внутри Евросоюза пользуется безоговорочной поддержкой только со стороны Венгрии Виктора Орбана. Не говоря уже о том, что многие европейцы не убеждены в том, что игра в эскалацию в надежде на то, что это пошатнет власть Путина, является выигрышной ставкой, как показывает история санкций...", - анализирует Катремер.

"Тем более, что Кремль не станет бездействовать. 12 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров со своей обычной резкостью передал европейцам послание: "Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах...", то дипломатические отношения с Евросоюзом будут разорваны", - указывает журналист.

"(...) Таким образом, перед Евросоюзом стоит деликатная задача: необходимо будет не рассердить Россию (слишком сильно), одновременно сохраняя единство двадцати семи стран ЕС и проявляя твердость принципов", - говорится в публикации.

"Тем не менее, столь осторожную дипломатию может расстроить новый элемент - возвращение на международную арену Соединенных Штатов. В отличие от Дональда Трампа, Джо Байден не питает иллюзий по поводу Владимира Путина, что знаменует собой изменение тона в отношении России. Вот почему в понедельник двадцать семь министров иностранных дел сочли необходимым впервые за четыре года пригласить на неформальную дискуссию в формате видеоконференции госсекретаря США Энтони Блинкена. Придаст ли новое обретение мощного союзника больше уверенности российской политике Евросоюза?" - задумывается Жан Катремер.