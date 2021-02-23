Байден готовит свои первые серьезные санкции в отношении России

"США готовятся ответить на отравление Россией и тюремное заключение российского оппозиционного лидера Алексея Навального и, как ожидается, в ближайшие недели скоординируют развертывание санкций с европейскими союзниками, согласно источникам, знакомым с этим вопросом", - передает Politico.

"Эти ответные действия означали бы разрыв с предыдущей администрацией, которая подготовила пакет санкций после отравления Навального, но так и не ввела его, заявили эти источники. (...) Высокопоставленный чиновник администрации отказался комментировать какие-либо конкретные элементы этой ответной реакции, но повторил, что "мы рассматриваем доступные варианты политики". "Достаточно сказать, - добавил чиновник, - что мы не будем бездействовать перед лицом этих нарушений прав человека".

"Отравление Навального российскими силами безопасности в августе прошлого года и его недавнее заключение в тюрьму Москвой были сочтены достаточно неотложными, чтобы санкционировать ответ, хотя более широкий пересмотр американской политики в отношении России, начатый администрацией в январе, все еще продолжается, заявили люди, знакомые с внутренними дискуссиями", - пишет Politico.

"Несколько экспертов по России считают, что США не следует медлить с ответной реакцией, особенно после того, как на прошлой неделе российский суд подготовил почву для перевода Навального в исправительную колонию.

"Они правы, проводя этот более широкий обзор, но в отношении Навального им следует принять меры раньше", - полагает Дэниел Фрид, который служил помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам в Госдепартаменте с 2005 по 2009 год. "Я не думаю, что мы можем помешать [президенту России] Путину отправить Навального в исправительную колонию, - подчеркивает Фрид. - Но, если быстро предпринять действия в настоящий момент, Путин, по крайней мере, будет учитывать, что США готовы действовать".

(...) Издание напоминает, что Кремль отрицает свою причастность к отравлению Навального, но Госдепартамент публично связал нападение с ФСБ России в декабре. (...)

"Хотя более широкий пересмотр политики в отношении России новым Советом национальной безопасности еще не завершен, администрация Байдена начинает не с нуля в деле Навального - она унаследовала комплексный пакет санкций от предыдущей администрации, который был передан во время переходного процесса, сообщили два источника, знакомые с переходным процессом".

(...) "Неясно, почему предложение о санкциях, которое, по словам бывших чиновников, было готово к началу января, застопорилось в конце срока Трампа. Но бывший президент, как печально известно, не хотел наказывать Кремль или напрямую противостоять Владимиру Путину, а пакет санкций требовал бы его одобрения". Как бы новая администрация ни решила отреагировать, маловероятно, что она будет использовать точный план, оставленный командой национальной безопасности Трампа. По словам двух чиновников, нынешний Совет национальной безопасности рассматривает этот пакет как чрезмерно односторонний и не соответствующий приверженности Байдена более тесному сотрудничеству с партнерами США в отношении важных внешнеполитических шагов", - говорится в публикации. (...)