23 февраля 2021 г. Софи Фримен | The Times Почему Стиви Уандер - проклятие для изменщиков "В своей песне Part-Time Lover Стиви Уандер наслаждался беззастенчивой тайной страстью, а Джордж Майкл в песне Careless Whisper мучился чувством вины. И вот ученые исследовали, как песни о неверности могут влиять на эмоции их слушателей", - пишет The Times. "Они обнаружили, что музыка, в которой артист отмечает только "положительные" аспекты измены, и не указывает ни на один из недостатков, похоже, делает женщин менее склонными прощать неверного партнера в реальной жизни. Однако, если певец поет о негативных последствиях измены, это имеет обратный эффект: женщины оказываются более готовыми остаться со своим мужчиной", - передает издание. "Эти результаты стали неожиданностью для исследователей. Кассандра Алексопулос, доцент кафедры коммуникаций Массачусетского университета, сообщила, что ученые ожидали, что музыка, в которой неверность "прославляется или вознаграждается", создаст впечатление, что в измене нет ничего особенного, и заставит слушателей мириться с таким поведением. И, с другой стороны, "то, что прослушивание песни, в которой изменщик наказывается за свою неверность, повлияет на слушателей так, что они станут менее терпимыми" к ней. "Но мы обнаружили обратное", - подчеркивает она. По словам Алексопулос, то, как песни могут влиять на наши чувства и поведение, можно объяснить "теорией сценария". "По мере того, как мы получаем личный опыт и наблюдаем за опытом других в отношениях, мы разрабатываем когнитивные сценарии для определенных моделей поведения в отношениях". Затем, когда нам нужно знать, как поступить в той или иной ситуации, мы ищем в своей памяти соответствующий "сценарий". "По сути, сценарии работают как сценарии фильмов: они указывают нам, как вести себя и как реагировать на социальные ситуации", - поясняет она. "По ее словам, итоги исследования открытия могут быть результатом "вины и раскаяния" певца - возможно, именно это помогло женщинам в большей степени принять воображаемые неблагоразумные поступки в их собственных отношениях. "Возможно, когда эти медиа-нарративы показывают, что изменщик каким-то образом наказывается, люди меньше ощущают потребность совершать наказание самостоятельно", - сказала она. "В исследовании, опубликованном в журнале Psychology of Popular Media, приняли участие 744 студента из Великобритании и США. Участников случайным образом распределили для прослушивания "положительной" или "отрицательной" песни о неверности. Женщины слушали Unfaithful Рианны, песню с негативными последствиями, в которой есть такие слова: "Каждый раз, когда я переступаю порог// я вижу, как умирает какая-то частичка его// Я не хочу больше причинять ему боль // Я не хочу отнимать у него жизнь". А также они слушали композицию If You Leave в исполнении Destiny?s Child, "позитивную" песню с такими строчками, как: "Девушка делает то, что должна делать". Мужчины слушали Confessions от Ашера и Can't Let You Go от Fabolous, сообщается в статье. "(...) Того же эффекта, как выяснила команда, не удалось обнаружить у мужчин-участников эксперимента: их терпимость к неверности не зависела от песни, которую они прослушали. "Возможно, участники-мужчины не обращали внимания на тексты песен в той же степени, что и женщины", - предполагает Алексопулос. (...) Издание напоминает, что ранее исследование Университета Аризоны показало, что просмотр романтического телевидения связан с "идеализированными ожиданиями от брака", а исследователи из Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге обнаружили связь между предпочтением романтических развлечений и представлением о "предопределенных родственных душах". Источник: The Times