23 января 2018 г. Эми Найт | The Daily Beast Этого российского генерала убили из-за досье на Трампа, составленного Стилом? The Daily Beast комментирует предположение о связи между смертью генерала ФСБ Олега Еровинкина и "сенсационным досье" на Дональда Трампа, которое было собрано Кристофером Стилом по заказу фирмы Fusion GPS. "Утром 26 декабря 2016 года 61-летний Еровинкин был найден мертвым в своей машине в центре Москвы. Life News, известный рупор Кремля, сначала заявил на своем сайте, что Еровинкин был убит, но затем быстро изменил материал и просто сообщил, что Еровинкин умер. Следователей ФСБ немедленно вызвали на место происшествия, и новостные издания вскоре сообщили, что Еровинкин умер от сердечного приступа. Больше в России о нем официально не упоминали", - рассказывает журналистка Эми Найт. Еровинкин пришел на работу в КГБ в 1976 году, в середине 1990-х работал в президентской администрации, а затем - под руководством Игоря Сечина. "Будучи главой управления "Роснефти", Еровинкин был правой рукой Сечина и знал все", - говорится в статье. "Стил писал в своем досье, что "российский источник, близкий к президенту "Роснефти" Игорю Сечину", поделился подробностями секретной встречи, состоявшейся в Москве в июле 2016 года между Сечиным и советником Трампа по внешней политике Картером Пейджем. Они якобы обсудили двустороннее энергетическое сотрудничество США и России, а также отмену связанных с Украиной экономических санкций против России. В ответ, как утверждалось, Сечин предложил штабу Трампа до 19% акций "Роснефти". Как сообщалось, Пейдж дал понять, что Трамп снимет санкции, если будет избран президентом", - пишет The Daily Beast. "План по приватизации части акций "Роснефти" на тот момент не был известен никому, кроме топ-менеджеров "Роснефти". Это был спорный вопрос, как и намеченная покупка "Роснефтью" контрольных пакетов акций нефтяной компании "Башнефть", которая состоялась в октябре", - продолжает Найт. "Одним из высокопоставленных чиновников, который первоначально выступал против этих сделок, был министр экономического развития Алексей Улюкаев, арестованный в ноябре 2016 года по обвинению в получении от Сечина взятки в размере 2 млн долларов. Это была классическая операция-провокация, которой руководил Сечин", - говорится в статье. Как отмечает The Daily Beast, даже если Еровинкин не был источником информации для Стила, "он нес бы ответственность за утечки, поскольку был главой управления "Роснефти" и вопросы безопасности входили в его компетенцию". "Роковой вопрос состоит не в том, что он сделал, а в том, что считали, что он сделал", - подчеркивает журналистка. "В то время как дело Улюкаева и сделки "Роснефти", безусловно, вносят свой вклад в интригу вокруг смерти Еровинкина, более чем вероятно, что настоящей причиной его смерти стало досье Стила", - делает вывод The Daily Beast. Источник: The Daily Beast