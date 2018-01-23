Великобритания - страна "людей-островов"

"9 млн британцев, почти пятая часть населения страны, признались, что им одиноко. Причем речь не об "одиночестве - драгоценном даре божьем", а скорее о "проклятом одиночестве-каторге", - пишет корреспондент испанской газеты El Mundo Карлос Фреснеда.

"На Британских островах, где царит лозунг "сам живи и другим жить не мешай", эта ситуация достигает эндемических масштабов. Дошло до того, что премьер-министр Мэй вмешалась в происходящее и решила назначить депутата Трейси Крауч новым министром по делам одиночества", - пишет издание, поясняя, что Крауч одновременно займет пост министра по делам гражданского общества и спорта.

Премьер Мэй тоже пообещала: "Я хочу заняться этой проблемой и перейти к действиям против одиночества лиц старшего возраста, тех, кто ухаживает за больными, тех, кто потерял родных и близких, тех, кому не с кем поговорить или поделиться мыслями и переживаниями".

Между тем Консервативную партию, в которой состоят Мэй и Крауч, раскритиковали за то, что она сильно способствовала "эпидемии одиночества". Автор поясняет: "Политика строгой экономии и сокращения расходов на соцсферу вылилась в вынужденное закрытие десятков центров дневного пребывания и библиотек за последние 7 лет. Исчезновение общественных мест, упадок транспорта и "главных улиц" в Британии тоже внесли свой вклад в безотрадную атмосферу провинциальной Англии".

"У новорожденного министерства одиночества пока нет ни бюджета, ни целей, ни программы действий", - сообщает издание. Крауч пообещала государственные средства на локальные программы и сообщила, что Статистическое управление проведет исследования, чтобы выявить корни социальной изоляции и способы борьбы с ней.

Тревожным сигналом стал доклад Британского Красного Креста и ассоциации кооперативов Co-op. Согласно его данным, каждый пятый британец признает, что ему одиноко "всегда" или "очень часто". "Половина граждан старше 75 лет живут одни, большинство признает, что иногда ни с кем не разговаривает по несколько дней или недель", - говорится в статье.