Чечня не хочет свидетелей

"Рамзан Кадыров, лидер Чечни, гарантирует российскому президенту Владимиру Путину стабильность и порядок на этой кавказской территории, после распада СССР жестоко растерзанной двумя войнами", - пишет корреспондент El Pais Пилар Бонет. "Взамен власти государства закрывают глаза на преследование и давление, которым подвергаются те, кто не приспосабливается к произволу чеченских руководителей, действующих в зависимости от своих интересов и собственной интерпретации ислама и местных традиций. В этот контекст вписывается арест 9 января Оюба Титиева, главы НКО "Мемориал" в Грозном", - говорится в статье.

"Активисты посвящают себя разоблачению злоупотреблений и нарушают молчание в Чечне, вопреки предостережениям, - отмечает Бонет. - Многие продолжают рисковать жизнью, оставаясь в республике: местные власти не хотят их присутствия и извещают их об этом".

Так, Титиева, "который даже не курит и ежедневно занимается спортом, обвинили в хранении 180 г марихуаны", говорится в статье. "Титиев сказал, что речь идет о выдуманных обвинениях и что полицейские, которые его задержали, подложили ему наркотики в машину", - пишет автор.

Спустя несколько дней после ареста Титиева, ночью 17 января, было подожжено отделение "Мемориала" в соседней республике Ингушетия.

"По словам Светланы Ганнушкиной, входящей в руководство "Мемориала", из Чечни пытаются "скомпрометировать" Юнус-Бека Евкурова, лидера Ингушетии - административной территории, где правозащитные НКО могли работать более свободно и безопасно, чем во владениях Кадырова", - пишет Бонет.

Евкуров - "единственный руководитель в регионе, который поддерживает настоящий диалог с обществом, умеет слушать и действует здравомысляще", указала Ганнушкина. "Она просит федеральные власти вмешаться в это дело. Только представители центральных институций Москвы могли бы провести, при желании, дотошное расследование пожара в отделении "Мемориала", так как расследование местных властей чревато обострением хрупких отношений между двумя кавказскими республиками, которые в советское время были в составе единого административного образования", - говорится в статье.

Автор напоминает: Кадырову закрыли доступ к таким соцсетям, как Facebook и Instagram, после того как США включили его в "список Магнитского".

"В декабре председатель парламента (Чечни) Магомед Даудов обвинил правозащитников в том, что они способствовали закрытию аккаунтов Кадырова. Возможно, арест главы "Мемориала" был местью за включение Кадырова в "список Магнитского", - пишет газета.