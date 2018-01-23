Тимо Сойни, министр иностранных дел Финляндии: "Я не вижу необходимости в европейской армии"

"Важно, чтобы для нас оставались открытыми двери" НАТО, заявил в интервью испанской El Pais Тимо Сойни, министр иностранных дел Финляндии. Материал подготовила журналистка Белен Домингес Себриан. Министр отметил: "Те, кто поддерживает вступление в НАТО, руководствуются страхом перед Россией, а те, кто не хотят туда вступать, - представлением, что нынешние отношения с Россией вполне хороши". По мнению журналистки, оборонный бюджет Финляндии впечатляет - он равен 1,7% ВВП страны. "Общая граница Финляндии с Россией - целых 1300 км. Враг очень близко", - комментирует она.

Журналистка пишет, что Финляндия "флиртует" с НАТО, но полномасштабно участвует в новой программе ЕС "Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны" (PESCO). "В общеевропейской обороне Финляндия не будет посторонней", - сказал Сойни, выступая в Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior в Мадриде. Однако он не одобряет одну из идей главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. "Я не вижу необходимости в европейской армии", - сказал Сойни, сославшись на то, что такая армия дублировала бы полномочия НАТО.

"Мы не боимся [России]. А они это знают и относятся к этому уважительно", - заявил Сойни. "Министра тревожат только гибридная война и недостоверные новости, он призывает тратить больше сил на борьбу с ними", - говорится в статье.

"Сойни признает также, что, когда в отношениях с Россией возникают моменты недоверия, это пресекается "в финском стиле". То есть напрямик", - пишет газета. Автор напоминает о приливе мигрантов в Финляндию и Норвегию через арктические районы в 2015 году. "Теперь Хельсинки указывает на Москву - она, мол, контролировала потоки, хотя Сойни не осмеливается подтвердить, что это делалось намеренно. Ситуация была урегулирована "путем многочисленных диалогов и переговоров", говорит он, не раскрывая их суть. В то же самое время Финляндия не испытывает комплексов, когда наступает время раскритиковать "не имеющую никаких возможных оправданий" аннексию Крыма Россией. Или когда надо безоговорочно поддержать экономические санкции ЕС в отношении Москвы", - говорится в статье.

На вопрос, нанесли ли российские контрсанкции урон финской экономике, Сойни ответил: "Конечно, такова цена, которую нужно платить".