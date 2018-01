23 января 2018 г. Редакция | Financial Times Москва имеет влияние на "битвы чужими руками" в Сирии Турецкая операция "Оливковая ветвь" - вторжение в подконтрольный курдам анклав Африн в Сирии -"усугубляет и без того архисложную запутанность сирийского конфликта", пишет Financial Times в редакционной статье. "Она демонстрирует, как сильно разрушились американо-турецкие отношения, а также высвечивает ограниченность западного влияния на "битвы чужими руками" между иностранными державами, происходящие в этом регионе", - считает издание. Газета не отрицает, что у Турции есть неподдельные опасения за свою безопасность, связанные с курдами. Турция сочла предательством известия, что американские войска останутся в Сирии, а коалиция под руководством США обучит 30-тысячные пограничные силы в курдских районах. "Наступление на Африн не могло состояться без согласия России, которая остается доминирующим актором на северо-западе Турции. Трудно установить, каковы стратегические мотивы России. Допустив эти действия турок, настроенных против Асада, Кремль, возможно, хотел показать сирийскому лидеру, что российская поддержка не безоговорочна. Впрочем, в соседней провинции Идлиб силы, которые поддерживаются Россией и Ираном, ведут наступление на повстанческие группировки, которые поддерживает Турция. В чем бы ни состоял расчет Москвы, она с трудом скрывает, что рада явным раздорам между членами НАТО", - говорится в статье. "Было бы соблазнительно расценить это как свежее доказательство того, что ослабевают "якоря", удерживающие Турцию на Западе. Но в равной мере это отражает хаотичность внешней политики США и ослабление способности США влиять на события в регионе, где Москва добивается больших успехов", - заключает FT. Источник: Financial Times