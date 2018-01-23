Наша всенародная одержимость Россией препятствует здравому обсуждению

"У нас выработалась всенародная одержимость Россией. Дня не проходит без многодюймовых колонок и многоминутных эфиров, посвященных очередному российскому проступку, - отмечает в Los Angeles Times старший научный сотрудник и директор российской и евразийской программы Фонда Карнеги за международный мир и бывший сотрудник Национального совета по разведке США Юджин Рамер. - Наше правительство наложило на Россию санкции, отправило оружие Украине и Грузии. Ожидаются еще санкции, введенные в наказание представителям российской элиты, поддерживающим президента Владимира Путина".

"При всем при том наша всенародная беседа о России едва продвинулась. Мы все так же далеки от того, что хотим получить, и по-прежнему не знаем, как это сделать. Чем больше истеричности в нашем поведении, тем труднее нам вести эту беседу", - указывает эксперт.

"И хотя наши СМИ заслуживают уважения за освещение кампании и президентства Трампа, большая часть из того, что мы сегодня знаем, была известна большую часть года. От случая к случаю всплывают искрометные детали о штабе Трампа, но они мало что добавляют к общей картине, которая давно уже известна общественности, - говорится в статье. - Между тем мы едва продвинулись к пониманию других, бесспорно более важных аспектов российского вмешательства в выборы 2016 года".

По мнению ученого, чтобы оценить, к какому эффекту привело российское вмешательство, пришлось бы провести исчерпывающий опрос тех, кто голосовал, и тех, кто не голосовал. И даже если бы такой опрос был возможен, оказалось бы трудно восстановить картину отношения избирателей к Трампу в 2016 году. "Возможно, мы никогда не узнаем ответа", - указывает Рамер.

"Поэтому неясно, достойна ли вообще Россия такой одержимости ею. Если Клинтон не смогла одолеть вульгарного, нечестного, ненавидящего женщин, невежественного политического новичка, проведшего кампанию, исполненную расизма, ксенофобии и открыто не исполняемых обещаний (широко освещавшихся в СМИ весь 2016 год), - возможно, российское вмешательство на самом деле не так уж сильно повлияло на результат выборов", - указывает автор.