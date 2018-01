23 января 2018 г. Сэбра Эйрс | Los Angeles Times Русские провожают зиму плясками, часто в нижнем белье. На это есть причина "Российское помешательство на танцевальных видеоклипах началось довольно невинно. По крайней мере, большинство людей нашли это невинным", - пишет корреспондент The Los Angeles Times Сэбра Эйрс. "В этом январе группа курсантов мужского пола из Ульяновского института гражданской авиации выложила на YouTube видеоролик, где курсанты танцуют в нижнем белье и кадетских фуражках под клубный хит начала 2000-х Satisfaction", - говорится в статье. Российскому Федеральному агентству воздушного транспорта это не показалось смешно. Оно отреагировало на видео заявлением, что "самые жесткие меры дисциплинарной ответственности" будут приняты против "всех причастных к этому безнравственному эпизоду". Наказание может включать в себя отчисление из института, говорилось в заявлении Росавиации. Суровая реакция агентства положила начало тому, что сейчас получило известность как Satisfaction Challenge - флешмоб видеороликов в поддержку курсантов, говорится в статье. "Учащиеся соседнего сельскохозяйственного колледжа, школы для подготовки медсестер и строительного техникума опубликовали видеоролики, где они танцуют под собственную версию Satisfaction. Курсанты российского МЧС, покачивая бедрами, исполнили свой вариант танца и выложили его онлайн. Потом подключилась команда наездников, группа российских биатлонистов и, чтобы не отстать от других, целая квартира пенсионеров в Санкт-Петербурге", - пишет Эйрс. "Федерация плавания Украины также не осталась в стороне, опубликовав свою версию видео на Facebook в знак солидарности с курсантами, несмотря на военный конфликт между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистскими группировками", - отмечает журналистка. "Нашлась поддержка для молодых курсантов и в рядах российской политической элиты", - пишет автор, ссылаясь на высказывания Владимира Жириновского. "Пока что Кремль не промолвил ни слова о мнении Путина о танце курсантов", - отмечает Эйрс. Впрочем, в пятницу он сам разделся до пояса перед камерами всей страны, чтобы погрузиться в прорубь по случаю праздника Крещения. И посол США в России Джон Хантсмен проделал то же самое, чтобы не отстать. "Получается, в России обнажать торс перед телекамерами считается достойным на уровне президента (и посла), но неуместным для будущих офицеров гражданской авиации", - заключает журналистка. Также по теме: Как российский уморительно смешной гомоэротический вариант Satisfaction сделался общенациональным мемом в поддержку солидарности (The New Yorker) Источник: Los Angeles Times