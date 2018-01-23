США намерены снова дипломатически вкладываться в Сирию

Во вторник в Париже госсекретарь США Рекс Тиллерсон должен представить своим партнерам рабочий документ для того, чтобы облегчить переходный политический процесс в Дамаске, пишет обозреватель Le Figaro Жорж Мальбрюно.

По мнению одного ооновского дипломата, ответственного за сирийское досье, "этот документ касается внесения изменений в сирийскую Конституцию, проведения парламентских и президентских выборов под эгидой ООН". Он будет обсуждаться с партнерами США, которые могут его принять, за неимением альтернативы. "Если все придут к согласию, то далее Тиллерсон сможет обсудить его с русскими", - утверждает этот источник.

Даже если этот план не содержит ничего нового по сути, он свидетельствует о недавно возникшем желании американцев снова вкладываться в сирийское досье, говорится в статье. "США пробудились, - поясняет ооновский дипломат. - Они указывают своим партнерам: мы присутствуем, мы не ушли с сирийской сцены. Мы готовим свою политику, теперь мы определились и будем действовать соответствующим образом, с партнерами или без них".

Первым этапом повторного вовлечения стало объявление на прошлой неделе о формировании Вашингтоном подразделения в 30 тыс. человек с целью "обезопасить" регион на севере Сирии, контролируемый их союзниками "Сирийскими демократическими силами" - арабо-курдским альянсом, который, в частности, прогнал джихадистов ИГИЛ* из Ракки, пишет Мальбрюно.

"Когда американцы говорят об отправке дипломатов на места, это означает не только начало восстановительных работ после ухода джихадистов из города", - расшифровывает ооновский дипломат. "Там будет 30 тысяч человек, оснащенных современным оружием, - говорит он, - как в Косово, где это называлось административными границами". "Турция не даст себя провести", - добавил он. Отсюда бурная реакция президента Реджепа Тайипа Эрдогана на прошлой неделе на американский проект о пограничных войсках, которая в эти выходные привела к началу военного наступления против курдских позиций в Африне, считает обозреватель.

Новый всплеск американского интереса к Сирии отнюдь не случаен: он происходит за неделю до встречи в российском Сочи, где Москва намерена собрать порядка 1500 оппозиционеров Башару Асаду, с тем чтобы продвинуть досье по переходному политическому процессу и, в частности, по новой сирийской конституции. В этот уикенд Россия и ее иранские и турецкие партнеры встретились, чтобы составить "окончательный список" участников конференции в Сочи. Вопрос о представительстве курдов, которого желала Россия и не признавала Турция, до недавнего времени оставался проблемным. "Представители курдов включены в список приглашенных на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи", - уточнил в понедельник глава российской дипломатии Сергей Лавров.

Турецкое военное наступление против Африна становится новым раздражителем в отношениях между Анкарой и Москвой, так как сирийские курды являются союзниками Москвы. Идет ли речь о начале новой турецко-российской сделки, которая может подтолкнуть Россию к уступке туркам Африна в обмен на то, что Анкара оставит провинцию Идлиб, последний оплот повстанцев против Асада? - задумывается Мальбрюно. "Когда американцы снова вступят в бой, это станет уже не так легко, как случилось в Алеппо в 2016 году", - предупреждает ооновский эксперт.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.