Ксения Собчак пытается утвердиться как антипутинская оппозиционерка номер один

Дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга и кандидат на президентских выборах заявила о своем намерении создать либеральную партию, "не существующую в России уже десять лет", пишет специальный корреспондент Le Monde в Калининграде Изабель Мандро.

Ксения Собчак идет к цели. Кандидат на президентских выборах собрала сто тысяч подписей граждан, необходимых для голосования 18 марта, однако остерегается праздновать свою победу на первом этапе, говорится в статье.

36-летняя дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, политического наставника Владимира Путина, позиционирует себя в роли оппозиционерки, под вывеской "против всех", проявляя поразительную стойкость. Поддержанная богатыми спонсорами, имя которых на данный момент она отказывается называть, - но позволившими ей собрать уже более 80 млн рублей (1,1 млн евро) - эта журналистка и экс-телезвезда ведет кампанию, пренебрегая упреками и насмешками, пытающимися изобразить ее как марионетку Кремля. "Владимир Путин - не мой крестный отец!" - беспрестанно повторяет она.

В Томске, в Сибири она пародирует Путина, окунувшись в ледяную прорубь при -40˚С во время традиционных крещенских купаний. "Когда он это сделал, было -5˚С, между нами разница в 35˚С", - иронизирует она.

"Я не знаю точно, но да, российское вмешательство в американские выборы мне кажется возможным, это в традициях парней из КГБ", - спокойно продолжает Ксения Собчак в черном мерседесе, который отвозит ее в воскресенье 21 января в центр Калининграда, после заезда к парикмахеру, передает автор статьи.

Ксения Собчак ничего не обещает своей аудитории - "выборы закончатся как обычно" - но объявляет о своем решении создать партию после президентских выборов, "чтобы бороться против этой системы". "Это моя мечта, - признается она в уединенной беседе. - Создать либеральную партию, которой не существует в России уже более десяти лет".

Непопулярность либералов, которые привели страну к переходному периоду в 1990-е годы, одной из наследниц которых она является, ее не смущает. "Пропаганда, - замечает она. - Каждому хорошо известно, что эти трудные годы явились порождением СССР, они возникли после ослабления этой неэффективной и бесчеловечной системы. Это была вина не Бориса Ельцина или моего отца, а Андропова, Черненко, Брежнева. И Путин такой же". Ее критика не отличается от критики Алексея Навального, оба они представляют новое поколение на политической сцене. Но стратегия у нее другая, отмечает Мандро.

Там, где главный оппозиционер, отстраненный от президентской гонки, призывает к бойкоту выборов, Ксения Собчак отвечает, что это "плохая идея". "Я ему это говорила с глазу на глаз. Чем меньше будет голосующих, тем более подавляющими будут результаты Путина, это математика. Раньше, если было меньше 50% голосующих, выборы отменялись, но сейчас это уже не так (данное положение было упразднено в декабре 2006 года), и изменить происходящее нельзя, оставаясь дома и пьянствуя", - энергично говорит она. В Калининграде на встрече Собчак с избирателями несколько молодых сторонников Навального, присутствовавших в зале, присоединились к аплодисментам, отмечает корреспондент.