23 января 2018 г. Маша Гессен | The New Yorker Как российский уморительно смешной гомоэротический вариант Satisfaction сделался общенациональным мемом в поддержку солидарности "Несколько недель назад 14 первокурсников-курсантов Института гражданской авиации сделали пародию на музыкальный клип 15-летней давности, и теперь многие россияне ни о чем другом не могут говорить", - пишет обозреватель The New Yorker Маша Гессен. "Это история о спонтанной солидарности, самоорганизации, а в конечном итоге, может статься, о победе свободы над бюрократией", - полагает автор. Рассказав о пародии на клип Бенни Бенасси Satisfaction, которую сняли ульяновские курсанты, а также о реакции российских властей, Гессен сообщает: "А затем российский интернет заполонили клипы, созданные в поддержку курсантов Института гражданской авиации". "Клипов так много, они такие жизнерадостные и исходят от настолько разных слоев российского общества - от 18-летних курсантов до зрелых представителей среднего класса, любящих попариться в сауне, и до пожилых жительниц коммуналок - что это наилучшим образом доказывает: Россия вовсе не настолько консервативна, как утверждает в последние годы Кремль", - говорится в статье. Гессен также упоминает о независимых соцопросах, согласно которым россияне в подавляющем большинстве поддерживают право на аборт, а к супружеским изменам относятся толерантнее, чем граждане большинства стран. Гессен полагает: "Если учесть официальную и сильно политизированную гомофобию в России, эти пародии - чистой воды протест, фривольный и игривый. Они демонстрируют, что россияне все еще способны строить горизонтальные связи, несмотря на монополию государства на публичную сферу, несмотря на угрозу суровых кар за протест в целом и "пропаганду гомосексуализма" в частности. Каждый клип - одновременно проявление солидарности с группой незнакомых молодых людей и способности простых людей к самоорганизации и совместным действиям, которую, казалось, искоренило государство". По мнению автора, ролики становятся все менее сексуальными и более забавными. "Но в большинстве случаев последняя сцена все равно подчеркнуто гомоэротична. Это примечательно в стране, которая не только является сильно-гомофобской, но и около шести лет охвачена антигейской кампанией. Как оказалось, когда нужно сделать нагоняй властям, гомоэротические представления - действительно мощное орудие", - пишет Гессен. Также по теме: Русские провожают зиму плясками, часто в нижнем белье. На это есть причина (Los Angeles Times) Источник: The New Yorker