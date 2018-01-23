Наплевать на спорт

"Северная и Южная Корея отправят на Олимпийские игры объединенную женскую сборную по хоккею. Это явно показывает: спорт становится второстепенным, когда предоставляется возможность симулировать немного мира в политике", - уверен Томас Кистнер, журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung.

В неспокойные для МОК времена, за три недели до открытия Олимпиады, в центре критики стоит недобросовестное поведение МОК в скандале с допингом в России. "Неоценимое значение здесь как раз играет курс на сближение Северной и Южной Кореи. Ведь, дорогое мировое сообщество, положа руку на сердце: какое значение имеет допинг в сравнении с шансом выторговать мир?" - пишет журналист.

"МОК подрывает свой главный принцип, который звучит так: нельзя смешивать спорт и политику!" - отмечает автор.

Трюк с принципом "несмешивания" политики и спорта - это классический прием в списке спортивных функционеров, настолько же удаленный от реальной олимпийской политики, как Земля от Луны. "Это обнаруживает не только попечительство о путинских спортивных героях, которые будут выступать как "олимпийские атлеты из России", несмотря на допинг. Нарушение принципа "несмешивания" политики и спорта проявляется теперь и в "особых сделках" с Северной Кореей", - утверждает журналист.

"Это явно показывает: на спорт наплевать, главное, что предоставляется возможность симулировать немного мира в политике", - считает автор.

"Нет ничего более политизированного, чем спорт, который всегда будет игрушкой", - уверен журналист.

"Стоит ожидать, что после закрытия Олимпийских игр Дональд Трамп в США и "ракетчик" Ким в Северной Корее просто продолжат спорить о том, у кого из них ядерная кнопка больше. (...) Однако поджигателям придется постараться, если они захотят побить олимпийский рекорд Владимира Путина: он вступил на Украину зимой 2014 года, когда в Сочи проходили Олимпийские игры. Примерно через 10 минут после закрытия Олимпиады", - пишет в заключение журналист.