Редкое для Церкви особое мнение: епископ сказал россиянам не голосовать за Путина

"Российский православный епископ посоветовал верующим не голосовать за Владимира Путина, когда тот будет претендовать на перевыборы в марте. Это почти неслыханное происшествие для этой лояльной [по отношению к Путину] Церкви", - сообщает Алек Лун в The Telegraph.

"Его сердитое заявление - первый случай, когда действующий епископ выступил против поддержки действующего президента, по сведениям независимой "Новой газеты", однако его обусловили не политические разногласия, а нечестивое, с точки зрения епископа, высказывание Путина", - говорится в статье.

"Епископ Евтихий Курочкин, настоятель Богоявленского собора в сибирском городе Ишиме, написал на своей странице ВК (самой популярной российской социальной сети), что больше не может следовать своему "желанию голосовать за Путина" после "кощунственнейших" замечаний президента", - поясняет журналист.

"Если то, что вы считаете в себе светом - есть тьма, то какова же ваша тьма?!" - Слова Христа. И пойду, вопреки Христу, голосовать за тьму или кому-то по- советую это сделать?! - Нет, нет и нет!", - цитирует Лун запись в блоге епископа (цитата приведена с сохранением авторской орфографии и пунктуации. - Прим. ред.).

Епископа рассердило то, что Путин сопоставил коммунистическую идеологию с христианскими идеями, а мумию Ленина - с мощами святых, поясняет Лун.