Наши союзники опасаются, что Великобритания удаляется от мира. Мы должны их успокоить

"Не сомневайтесь, мы получаем огромные преимущества от международного присутствия и репутации Великобритании, будь то дипломатической, гуманитарной, военной или образовательной. И сейчас, пока мы ведем переговоры о "Брекзите", наши друзья в других местах смотрят на нас вопросительно и довольно искательно, оценивая, устранимся ли мы и от них", - утверждает бывший министр иностранных дел Великобритании и бывший лидер консерваторов Уильям Хейг в The Telegraph.

"Они недоумевают, что происходит. Великобритания отсортировывает самые устойчивые отношения с соседями? Или это начало ее новой обособленности и нависшей незначительности? Неужели мы так заняты внутренними ссорами, что отказываемся от положения самого уважаемого столпа мировых стабильности, прогресса и безопасности?" - говорится в статье.

"Никто не намерен подкреплять ошибочные впечатления. Как бы люди ни голосовали по поводу ЕС, мало кто хочет ослабить наши связи за пределами Европы или протрубить общее отступление. Тереза Мэй правильно сказала о "глобальной Великобритании", и Борис Джонсон провозгласил, что наша страна с новой энергией возьмется за травмы Ближнего Востока. Наши военные вертолеты отправляются в Мали в помощь Франции, наш благотворительный бюджет велик как никогда", - указывает политик.

"При всем этом нам следует позаботиться о том, чтобы не подать неправильный сигнал по ошибке. Министерство иностранных дел, которому теперь нужно укрепить посольства по всей Европе, отчасти платит за это ослаблением некоторых дипломатических позиций в Азии и Африке. Потратив лишь крошечную долю резервного фонда в размере 3 млрд фунтов, выделенного на устранение сомнительных моментов "Брекзита", оно могло бы сохранить эти позиции. На страны, совсем как на людей, мелкие телодвижения могут оказывать сильное влияние", - говорится в статье.

"Все это имеет значение и для самих мучительных переговоров о "Брекзите". Разве мы не хотим, чтобы наши соседи, наблюдающие за нашим отбытием из ЕС, ценили наш огромный вклад в разведывательные, дипломатические и военные ресурсы Европы и чтобы у них не создалось впечатление, что важность этих активов для их собственной безопасности идет на спад?" - рассуждает Хейг.