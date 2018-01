23 января 2018 г. Дебора Хайнс | The Times Боеготовность дает России преимущество на современном поле битвы "Россия сохранила способность быстро развертывать десятки тысяч военнослужащих, самолетов, военных кораблей и танков - способность, разрушение которой НАТО допустило после окончания холодной войны", - пишет журналистка The Times Дебора Хайнс. Как показал конфликт в Сирии, Россия может запускать крылатые ракеты с большого расстояния, и в то же время она укрепила возможности по защите собственной территории от вражеских ракет. По словам Хайнс, британская ПВО окажется "нагружена до предела и, возможно, не справится, если мишенью града ракет станет Великобритания". Меняется и характер войны, подчеркивает журналистка. Она указывает на развитие технологий в области космоса и киберпространства, автономных вооружений и искусственного интеллекта. Хайнс пишет: "Мастерство России в области электронной борьбы - например, в подавлении сигналов GPS, на которых основывается надежная работа современного оружия, - может сделать противника беспомощным на поле боя. Прибавьте к этому потенциально разрушительный эффект от масштабной кибератаки на участок критически важной национальной инфраструктуры, такой, как атомные электростанции". Другая проблема - это российские подлодки, "более быстрые и тихие, чем во времена холодной войны", по словам Хайнс. Как рассказал журналистке экс-командующий королевским флотом адмирал Марк Стэнхоуп, расстояние, на котором субмарина НАТО может слышать российскую подлодку и не быть при этом услышанной, "значительно уменьшилось": "То, что измерялось сотнями тысяч ярдов во времена гидроакустического превосходства, сократилось до десятков ярдов". Хайнс отмечает также неспособность НАТО за последние 25 лет сохранить уровень инвестиций в противолодочные вооружения. "Это значит, что у альянса меньше субмарин, противолодочных фрегатов и самолетов для слежения за подлодками", - констатирует журналистка. Российский флот тоже сократился после распада Советского Союза, однако Россия "оставила частично завершенные подводные лодки на производственной линии и сохранила профессиональные навыки инженеров и подводников", отмечается в статье. "Они не могут на равных помериться силами с НАТО на суше, но способны одержать верх под водой, - сказал о российских вооруженных силах Питер Робертс, директор направления по военным наукам в Королевском объединенном институте оборонных исследований. - Там, где они могут стать хозяевами положения, они это сделают". Источник: The Times