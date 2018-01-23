Наша огромная страсть к мясу становится опасной

"Несмотря на бум вегетарианства, производство мяса по всему миру к 2050 году вырастет более чем на 50%. Защитники животных и защитники климата бьют тревогу, однако их варианты решения проблемы расходятся", - пишет корреспондент Die Welt Михаэль Гассман.

"Возможно, многие потребители в богатых промышленно развитых странах в будущем будут усиленно искать новые варианты здорового и сбалансированного питания, но в мировом масштабе на первом плане будущего роста сегодня находится совсем другой продукт, классика тех времен, когда люди занимались охотой и собирательством: это мясо", - пишет автор публикации.

По данным профессионального союза мясников Германии, количество потребляемого в стране мяса колеблется около 60 кг на человека в год. Китайцы потребляют мяса на треть меньше, жители некоторых африканских стран не съедают и половины этого количества. Однако в других странах, например, в Аргентине или США, потребление мяса - более 100 кг на человека в год, сообщает автор.

"Вместе с ростом населения Земли и благосостояния по всему миру сверхпропорционально растет и потребление продуктов животного происхождения", - говорится в одном из документов Федерального министерства сельского хозяйства Германии. Если спрос будет расти так сильно, как прогнозируется, производство мяса к середине века вырастет с 300 млн тонн до 480 млн и будет причиной половины всех выбросов парниковых газов во всем мире, считают эксперты.

Худшее воздействие по сравнению с CO2 имеет при этом метан, выделяемый жвачными животными. "В абсолютном выражении его количество относительно невелико, однако тонна метана способствует образованию парникового эффекта так же, как 25 т углекислого газа. Еще более сильным эффектом обладает закись азота (N2O), образующаяся в результате использования удобрений. Действие "веселящего газа" сильнее действия CO2 в 298 раз", - говорится в статье.

Некоторые немцы сегодня частично или полностью отказываются от мяса ввиду экологических проблем или из этических соображений. "Если в первые десятилетия после войны отбивная котлета еще была символом статуса, то сегодня многих при потреблении мяса мучает совесть", - отмечает автор.

"В конце концов, каждый может внести свой вклад: самым логичным путем к защите животных был и остается веганский или вегетарианский стиль жизни", - считает президент Немецкого союза защиты животных Томас Шредер. Однако к такому выводу пока пришел только каждый 20-й немец.

Вместо этого Немецкий крестьянский союз собирается сделать производство мяса более экологичным. Крестьянскими хозяйствами в Германии, например, уже используется корм, который максимально полно переваривается животными.

"В то же время не только для Крестьянского союза ясно, что производство продуктов питания должно быть важнее остальных целей - в том числе защиты животных, охраны природы и климата", - отмечает журналист. Так, в предисловии к Парижскому соглашению 2015 года сказано, что продовольственная безопасность и ликвидация голода обладают основополагающим приоритетом, передает Гассман.

"Я всегда говорю людям: лучше есть меньше мяса, но есть мясо хорошего качества", - цитирует журналист молодую представительницу одного из немецких крестьянских хозяйств. "Вероятно, многие немцы с ней согласились бы, - пишет автор. - Но большой вопрос, можно ли убедить в этом людей в других странах, которые сегодня так же стремятся к мясу как к символу благосостояния, как немцы после войны".