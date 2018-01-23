Замысел Путина - это создание великой евразийской державы

"Имперское прошлое России для Владимира Путина не закончилось", - уверен Михаэль Штюрмер, журналист немецкого Die Welt.

"Тот, кто сегодня пройдется по сокровищницам Кремля, узнает кое-что о дипломатии. (...) Ни в каком другом месте дипломатические подарки не принимались в таком великолепии и изобилии, как в Кремле. Царское серебро мало служило для практического применения, оно было там, чтобы быть знаком достоинства, символом власти и в случае необходимости валютным резервом. Того, что осталось, все еще достаточно для того, чтобы напоминать о борьбе России за господствующее положение и безопасность, которая проходила с переменным успехом", - пишет журналист.

Так, "европейский ранг" Россия заработала в Северной войне, когда Петр Первый получил власть над "империей Балтийского моря". Следующее звание Россия получила после Семилетней войны: после заключения Губертусбургского мира в 1763 году ничто не могло происходить вопреки интересам России. С тех пор "проекция власти" России стала простираться глубоко в сторону Европы, пишет автор. В эпоху Наполеона русские солдаты появились в Центральной Европе и "наглядно продемонстрировали притязание царя не оказаться обделенным при переустройстве земель". С тех пор Европа жила под присмотром русских, говорится в статье.

Список имперских триумфов России закончился только поражением в Крымской войне 1853-1856 годов. Катастрофой стала для царской империи и война 1914 года. "Однако Россия никогда не была настолько слабой, как кажется, и никогда настолько сильной", - отмечает автор. Несмотря на то, что Финляндия и балтийские страны в итоге были потеряны, "коммунисты были уверены, что рано или поздно (...) завоюют обратно потерянные земли". "Сталин хотел, чтобы западные капиталистические страны растерзали друг друга, а затем, в последний и решительный момент, вмешаться в бой", - пишет автор, говоря далее о разделении Германии и последовавшем разделе мира между российской "континентальной империей" и американской военно-морской державой.

Однако со сменой эпохи в 1989-1990 годах "биполярная геометрия власти" потеряла свое значение. "Вместо того чтобы искать новый баланс, Запад подвинул свои пограничные столбы к границам России", - отмечает журналист.

"Даже если это не было запрещено с точки зрения международного права, это было рискованно с политической точки зрения", - пишет журналист, приводя далее слова политолога Збигнева Бжезинского о том, что без Украины Россия перестает быть империей, а с Украиной Россия превращается в империю.

"Одним из тех, кто понял двусмысленность такого положения, стал будущий "сильный человек", Владимир Путин. А Запад - и в первую очередь ЕС - не услышал этого предупреждения. И сейчас Россия смотрит на осколки прошлого, собирает их снова вместе и проверяет, какие из них сгодятся для будущего. (...) Для Путина российская история, непреодолимо обещающая евразийское господство, еще долго не закончится. Он не скрывает того, что Россия везде, где есть русские. Западу следовало бы знать, что под этим имеется в виду", - пишет автор в заключение.