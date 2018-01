23 января 2018 г. Розалинд С. Хелдерман | The Washington Post Джордж Пападопулос - "Джон Дин" российского расследования, утверждает его невеста Президент Трамп пренебрежительно отзывался о нем как о "волонтере низкого уровня" и "признанном лжеце", пишет The Washington Post. Но невеста Джорджа Пападопулоса, бывшего советника предвыборного штаба Трампа, в октябре признавшего свою вину в том, что он солгал ФБР о своих контактах с Россией, и сотрудничающего со спецпрокурором Робертом С. Мюллером, утверждает, что его роль определена неверно. "Я думаю, что он войдет в историю как Джон Дин", - говорит уроженка Италии Симона Манджанте, имея в виду бывшего советника Белого дома, сознавшегося в своем соучастии в Уотергейтском скандале и ставшего впоследствии главным свидетелем против других советников президента Ричарда Никсона. Она дала понять в интервью газете, что, по ее мнению, Пападопулос окажется более чем эпизодическим актером в драме российского расследования, пишет издание. Не упоминая подробностей, Манджанте сказала, что есть еще многое, что пока не было предано огласке, относительно 10 месяцев Пападопулоса в качестве неформального советника по национальной безопасности Трампа и его взаимодействии с лондонским профессором, который сказал Пападопулосу, по данным судебных документов, что у русских был "компромат" на Хиллари Клинтон. По ее словам, Пападопулос не был "мальчиком на побегушках", как его когда-то окрестил бывший советник Трампа Майкл Капуто. Манджанте заявила, что команда Мюллера провела с ней основательный допрос относительно ее непродолжительной работы на Джозефа Мифсуда, того самого лондонского профессора, который предложил связать молодого советника Трампа с русскими, сообщает издание. Манджанте приняла его предложение о работе в июле 2016 года, но, по ее словам, проработала на его компанию всего три месяца, быстро придя к заключению, что она была "фасадом, скрывавшим что-то другое". Она утверждает, что никогда не слышала, чтобы Мифсуд что-то говорил о русских, но уволилась, когда его партнер пригласил ее принять участие в посвященной Ираку секретной встрече в Триполи. "Я подумала, что это очень подозрительно", - сказала она. Источник: The Washington Post