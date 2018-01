23 января 2018 г. Редакция | The Washington Post Тиллерсон сказал правду о Сирии "После месяцев непоследовательности администрация Трампа сделала шаг в сторону ясной политики в отношении Сирии и ее гражданской войны", - комментирует The Washington Post заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона о намерении США сохранять военное присутствие в Сирии. Как отмечается в редакционной статье, заявление Тиллерсона подразумевало "разрыв с американской политикой последних нескольких лет, которая заключалась в том, чтобы добиваться мира в Сирии, прежде всего, путем дипломатических сделок с Россией". "Режим Владимира Путина раз за разом нарушал свое слово, поддерживая варварские кампании сирийского правительства", - подчеркивает The Washington Post. "Критики предсказуемо обвиняют Трампа в том, что он начинает в Сирии очередную "бесконечную войну". На самом деле администрация всего лишь признала реальность: США не могут предотвратить возрождение "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"*, помешать Ирану строить базы по всей Сирии и прекратить гражданскую войну, вынудившую миллионы беженцев отправиться в Европу, если не сохранят контроль над вооруженными силами и территорией в самой стране, как это делают Россия и Иран", - пишет газета. "Никто не хочет, чтобы войска США увязли на Ближнем Востоке еще на много лет или снова проводили массовые боевые развертывания воинских контингентов. Но администрация верно усвоила урок: путь на выход начинается с серьезной и стабильной приверженности американским обязательствам", - резюмирует The Washington Post. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ. Источник: The Washington Post