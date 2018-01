23 января 2018 г. Джулиан Барнс и Лоренс Норман | The Wall Street Journal Переговоры с целью проверить российскую позицию по Украине "На этой неделе американские переговорщики проверят, насколько серьезно Россия настроена по поводу мирного соглашения для Украины, где бои между силами Киева и поддерживаемыми Россией сепаратистами усиливаются", - пишут корреспонденты американской газеты The Wall Street Journal Джулиан Барнс и Лоренс Норман. "Переговоры, намеченные на пятницу, - первые с тех пор, как США заявили, что они поставят Киеву оборонительное оружие, и состоятся они после того, как российские переговорщики отменили предложенную встречу в декабре, - передают авторы. - По словам американских чиновников, реакция Москвы на объявление об оружии была приглушенной. Но, как заявили чиновники, возобновление переговоров указывает на то, что решение могло помочь побудить Москву вернуться за стол переговоров". В недавних интервью изданию западные дипломаты заявили, что возобновление украинских мирных переговоров крайне важно. По словам этих чиновников, если в предстоящие месяцы не будет достигнуто никакого соглашения, то планируется при помощи дополнительных санкций продолжить оказывать давление на Россию, которая, по словам США, вооружает сепаратистов. "Есть возможность решить вопрос востока Украины, если Россия захочет", - цитирует издание неназванного американского чиновника. По словам американских чиновников, их инициатива по Украине является пробным камнем, чтобы увидеть, желает ли Москва предпринимать конкретные шаги для потепления отношений с Западом и снижения экономического давления, которое она испытывает. Как передает издание со ссылкой на американских чиновников, Курт Волкер, специальный представитель США по вопросам Украины, должен встретиться с Владиславом Сурковым, представителем Путина, в Дубае в пятницу. США и их ведущие союзники, включая Канаду и Германию, хотят возродить украинский мирный план, который был выработан в 2015 году в Минске, говорится в статье. "Они добиваются того, чтобы международные миротворцы взяли под контроль восточную границу Украины с Россией, фактически перекрыв поток оружия, что поступает силам пророссийских сепаратистов", - поясняют авторы. Однако Москва хочет, чтобы миротворческие силы были дислоцированы на линии фронта, между украинскими правительственными силами и сепаратистами, а не между сепаратистами и Россией. "Западные чиновники не утратили надежду на то, что Россия согласится на что-то более близкое к западному предложению по миротворцам, что удовлетворит российское требование касательно того, чтобы граница была передана под контроль Украины не сразу", - сообщают журналисты. Американские чиновники рассказали изданию, что если предложение по миротворцам провалится, то их дальнейший план - увеличить цену российского вмешательства на востоке Украины, включая дополнительные американские санкции. При участии Фелисси Шварц Источник: The Wall Street Journal