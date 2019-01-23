Хочешь ребенка - подуй в трубочку

"Дыхание человека многое говорит о его физическом состоянии, - пишет на страницах австрийского издания Die Presse Вольфганг Дойбле. - Его уже давно используют для диагностирования различных болезней. Сладковатый запах изо рта свидетельствует о диабете, запах аммиака говорит о проблемах с почками, дыхание человека, страдающего брюшным тифом, сравнивается с запахом свежеиспеченного хлеба. Выдыхаемый человеком воздух содержит более 200 различных органических компонентов, а с помощью современных измерительных приборов сегодня по запаху дыхания можно определить даже рак".

"Дыхание отражает не только наличие заболеваний: за несколько дней до овуляции падает так называемое парциальное давление выдыхаемого углекислого газа, концентрация газа в выдыхаемом воздухе снижается, так как - это было доказано еще в 1940-е годы прошлого столетия - женщины в этой фазе цикла дышат несколько быстрее", - говорится в статье.

"Точного объяснения этому феномену пока нет, однако представляется, что он может быть тесно связан с повышением полового гормона эстрадиола. Если ввести этот гормон мужчинам, у них наблюдается аналогичное уменьшение концентрации углекислого газа в выдыхаемом воздухе, - поясняет журналист. - Основатели Carbomed, австрийского стартапа, положили этот принцип в основу разработки портативного измерителя СО2, который должен помочь при планировании семьи. По данным производителя, прибор, механизм действия которого схож с используемыми полицией алкотестерами, распознает 5 из 6 фертильных дней за цикл".

В отличие от, например, измерения базальной температуры, этот метод позволяет определить овуляцию заранее, отмечает издание.

В настоящее время целевой группой производителя являются женщины, желающие завести ребенка, но в будущем прибор можно будет использовать и для контрацепции. Руководитель стартапа Бастиан Рютер считает вполне возможным добиться того, чтобы индекс Перля (индекс, показывающий эффективность метода контрацепции) прибора равнялся единице, что соответствует незапланированному зачатию у одной из 100 использующих его женщин. После проведения соответствующих клинических исследований прибор, таким образом, через 1-2 года может составить конкуренцию презервативам, передает Die Presse.