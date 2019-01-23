Белоруссия опасается аннексии со стороны России

"Россия с удовольствием поглотила бы бывшую советскую республику. Такой сценарий позволил бы Путину остаться у власти после 2024 года", - пишет журналист французской газеты Le Point Марк Нексон.

"64-летний белорусский президент Александр Лукашенко умеет делать подарки. На Новый год он подарил главе Кремля четыре мешка картошки и кусок сала с намерением напомнить тому о характере ресурсов, которыми располагает его страна с 10 млн жителей. И послал ему месседж, который можно резюмировать так: "Мы владеем лишь скромными сельхозугодьями". Продуманный ход. Лукашенко, когда-то прозванный Вашингтоном "последним диктатором Европы", живет в страхе быть поглощенным Москвой", - рассуждает автор статьи.

"В общем союзном государстве Москва контролировала бы все рычаги: валюту, таможню, судебную систему и, конечно же, президентство. Эта старая идея фигурирует в договоре, подписанном в 1999 году обеими сторонами, который до сих пор оставался только на бумаге", - указывает журналист.

"Если не считать того, что Кремль изо всех сил старается его возродить. В декабре Лукашенко пришлось трижды посещать Россию для встречи со своим коллегой. Российско-белорусская рабочая группа во главе с российским министром экономического развития продвигается вперед для решения этого вопроса. Еще одна инициатива: назначение Михаила Бабича, бывшего сотрудника ФСБ (экс-КГБ), чрезвычайным и полномочным послом РФ в Минске и специальным представителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. Доверенный человек Путина, который был назначен председателем правительства Чеченской Республики в 2000-х годах, способен присматривать за Белоруссией", - пишет Нексон.

"Наконец, Москва основывается на слабости своего соседа как государства с истощенными финансами. Цель состоит в том, чтобы прекратить финансовую поддержку Белоруссии и обложить ее налогом на импорт нефти", - говорится в статье.

"Официально Москва отрицает какое-либо стремление к аннексии. (?) Но если проект о сближении будет осуществлен, то у одного человека появится надежда остаться у власти: и это Владимир Путин. Возглавив конфедеративное государство России и Белоруссии, он избегнет ограничения в два срока подряд, налагаемого российской Конституцией, и сможет продолжить свое правление под видом новой должности", - указывает издание.

"Все это задевает Лукашенко, возглавляющего бывшую советскую республику в течение 25 лет. Он уже давно опасался намерений Москвы и ни при каких обстоятельствах не признавал аннексию Крыма в 2014 году. Поэтому бывший директор совхоза поворачивается в сторону Запада. Такую стратегию он берет на вооружение при каждом всплеске напряженности с Москвой. Его план? Предоставить США усиленное дипломатическое присутствие в Минске", - комментирует Нексон.

"Лукашенко также позволяет проводить у себя в стране антироссийскую кампанию. Оппозиция требует уменьшить число российских телеканалов, осуществляющих трансляцию в Белоруссии, и призывает ко всеобщему распространению белорусского языка вместо русского", - передает газета.

"Большой сосед внимательно наблюдает за происходящим. Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в Twitter: " Видно, кто-то хотел бы толкнуть Белоруссию на путь Украины", имея в виду США. Известный телеведущий Дмитрий Киселев предостерег: "Но если и в Минске решат остаться без России, то будущее Белоруссии призрачно. Россия, конечно же, ослабеет, но Белоруссии просто не будет", - передает автор статьи.

"Лукашенко не перестанет дарить Путину мешки с картошкой ", - предполагает Нексон.