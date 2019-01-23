Россия и Япония упустили шанс на прорыв

"В ходе трудных переговоров Путину и Абэ не удалось найти решение территориального спора вокруг южных Курильских островов, - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. - Спустя 70 лет после Второй мировой войны надежда на заключение мирного договора остается несбывшейся".

При этом, указывает автор статьи Кристиан Штайнер, в решении конфликта заинтересованы оба политика. "Абэ хочет обеспечить себе место в истории и завершить начатое своим отцом, который после распада СССР, занимая должность министра иностранных дел, был близок к прорыву с Горбачевым. У Путина тоже есть слабость к великим моментам, но в курильском вопросе он видит в первую очередь рычаг для того, чтобы несколько отдалить Японию от ее важнейшего союзника США. Москва ждет от Токио и поддержки в борьбе против санкций американцев", - говорится в статье.

"Но проблема заключается в том, что для Абэ и Путина речь идет о большем, нежели просто о четырех незначительных островах к северу от Хоккайдо. Глав государств гонят перед собой националисты обеих стран. Японцы хотят вернуть свои "северные территории", как они называют Южные Курилы. Россияне, в свою очередь, не хотят отдавать ни малейшего клочка русской земли". Курильский вопрос, пишет Штайнер, заставляет Путина задуматься о том, хочет ли он после противоречивой пенсионной реформы еще раз выступить против общественного мнения.

Тем не менее, время сегодня на стороне Москвы, так как острова находятся в ее владении. "Россия, несмотря на территориальный спор, стала для японцев крупнейшим поставщиком энергии. Экономические аргументы имеют в Токио больший вес, чем мечты президента. И это, - заключает Штайнер, - играет на руку Путину".