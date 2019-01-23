В России уменьшаются упаковки

"В России говорят: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Наверное, поэтому отправившись за покупками первый раз после праздников, россияне так рассердились, когда заметили внезапное отсутствие в упаковке с яйцами одного яйца, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - Вообще, к уменьшающимся упаковкам они привыкли давно: безропотно приняли они как бутылку молока объемом 950 мл, так и упаковку риса весом 900 гр. Она, по крайней мере, выглядит почти как килограммовая. (?) Однако недостающее яйцо стало последней каплей, переполнившей чашу".

"Люди, - отмечает журналистка Зильке Бигалке, - окончательно почувствовали, что их дурачат".

"Трюк с упаковками показателен для больной экономики. Когда цена на яйца за год увеличивается на 26%, как в 2018 году, это ударяет по тем, кому и так приходится вести домашнее хозяйство, пытаясь свести концы с концами. В среднем, россияне тратят на продукты питания около трети своего дохода. В то же время их реальные доходы падают на протяжении нескольких лет. На свои деньги люди могут позволить себе все меньше. Поэтому в магазине для них просто уменьшают упаковки - такое решение выглядит как издевательство", - констатирует журналистка.

"Кажется, правительство не хочет замечать волнений, - указывает Бигалке. - Оно говорит о развитии, растущем спросе, увеличении производства. Путин несколько лет обещает, что сделает Россию одной из пяти крупнейших экономик мира". По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент пользуется наличными деньгами пару раз в год, когда катается на горных лыжах и заходит в кафе. При таком раскладе, замечает журналистка, "он, вероятно, вряд ли может себе представить, каково это, когда старые рецепты выпечки больше не работают, потому что упаковка творога уже не такая, как раньше".

"Для тех, кто твердо хочет верить в повышение курса рубля, есть решение: по приказу правительства теперь будут сняты табло с пунктов обмена валют. Так прохожие не будут постоянно видеть напоминание о том, что их рубли стоят в пересчете на доллары только половину той суммы, что была в 2014 году. Может быть, - пишет Бигалке в заключение, - и исчезновение ценников из магазинов - лишь вопрос времени".